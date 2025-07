Allegro i Żabka wchodzą na wyższy poziom

Popularna w Polsce platforma e-commerce wraz z Żabką zacieśniają współpracę. Dzięki wdrożeniu nowoczesnego rozwiązania Allegro Delivery do sieci „zielonych” sklepów usługa obejmuje już aż 45 tysięcy punktów odbioru.

Allegro Delivery wkracza do Żabki

Usługa Allegro Delivery zadebiutowała w czerwcu 2024 roku. Jest to program dostaw, który ma ułatwiać życie kupujących oraz sprzedających. Dzięki niemu klienci korzystający z pakietu Smart! mogą liczyć na dostęp do ujednoliconych zasad i cenników.

Początkowo program obejmował dwóch partnerów – One By Allegro oraz Orlen Paczkę, dzięki czemu konsumenci mieli do wyboru prawie 18 tysięcy punktów. Jednak wraz z udostępnieniem tej nowoczesnej usługi w Polsce platforma e-commerce wspominała, że grono partnerów będzie sukcesywnie powiększane. Jak zapowiedziano, tak też się stało. Już w listopadzie 2024 roku do listy partnerów Allegro Delivery dołączyła firma DHL eCommerce. Dzięki temu zintegrowano je z automatami paczkowymi DHL Box 24/7, punktami DHL POP oraz usługami kurierskimi pod wskazany adres.

Teraz sieć Allegro Delivery znowu się powiększa. Jedna z najbardziej popularnych platform zakupowych w Polsce rozszerza usługę dostaw o sklepy Żabka. Dzięki temu liczba punktów odbioru wzrosła o 11,6 tysiąca nowych lokalizacji. Oznacza to, że łącznie Allegro Delivery obejmuje 45 tysięcy miejsc do odbioru paczek.

Allegro Delivery trafia do Żabki (źródło: Allegro)

Żabka i Allegro nadal nie zwalniają

Klienci sieci handlowej Żabka, będący subskrybentami Allegro Smart!, mogą korzystać ze spójnego doświadczenia zakupowego i odbierać przesyłki wygodnie w otwartych przez 7 dni w tygodniu sklepach. Allegro zauważa, że usługa cieszy się coraz większym zadowoleniem wśród konsumentów. Według przedsiębiorstwa obecny wskaźnik branżowy zadowolenia z usługi (NPS – net promoter score) znajduje się na poziomie blisko 90 punktów. Tym samym Allegro Delivery znajduje się w światowej czołówce usług logistycznych.

Zarówno usługi sklepów Żabka, jak i platformy Allegro stają się coraz bardziej i łatwiej dostępne. I to nie tylko w miastach i dużych miejscowościach, ale także w polskich wsiach. Warto wspomnieć, że od 3 lipca 2025 roku w usłudze Allegro Smart! wprowadzono kilka zmian i nowości. Wśród nich znalazła się m.in. usługa Smart! Bonusy, czyli oferta zniżek i bonusów oferowanych przez partnerów Allegro.