Nowy wygląd aplikacji Alior Banku. Ma być prościej i wygodniej

Nowa odsłona aplikacji Alior Banku została ogłoszona. Wprowadzi kilka odczuwalnych zmian, które – jak podkreśla sam bank – mają sprawić, że będzie prościej niż kiedykolwiek wcześniej.

Aplikacja ma być lepsza

Na wstępie wypada wyjaśnić, że proces wprowadzania nowych funkcji został podzielony na etapy. W związku z tym, nie wszystkie z przedstawionych zmian pojawią się w tym samym czasie w mobilnej aplikacji Alior Banku. Co więcej, będą one częścią większego projektu, który w założeniach ma uczynić aplikację po prostu lepszą.

Projekt nie jest nowym pomysłem. Jest on realizowany, a część zmian oddano już w ręce użytkowników. Przykładowo w październiku odświeżona została zakładka Płatności. Jej nowa wersja przyniosła uporządkowanie wszystkich funkcji w czytelne kategorie.

Przeprojektowania doczekała się też zakładka Produkty. Nowy układ dzieli dostępne opcje na kategorie, co w założeniach ma ułatwić dotarcie do kart, ponieważ ich statusy widoczne są od razu po wejściu w zakładkę, bez konieczności dodatkowego wyboru kategorii. Ponadto niedawno w aplikacji Alior Banku funkcja Moje sprawy dołączyła do zakładki Kontakt.

źródło: Alior Bank

Jakie zmiany w nowej aplikacji Alior Banku?

Jeśli chodzi o dalsze plany, w grudniu zmiany mają objąć zakładkę Oferta. Z kolei na początku roku wdrożona ma być nowa strona logowania, a także pulpit. Celem jest unowocześnienie wyglądu, a także – wspomniana już wyżej – prostsza obsługa. Dostęp do najważniejszych funkcji będzie szybszy, a ekran logowania powinien być wygodniejszy podczas obsługi kciukiem.

Serwis Cashless dodaje, że Alior Bank zamierza postawić również na funkcjonalność. W grudniu użytkownicy zobaczą nowości związane z produktami inwestycyjnymi. Przede wszystkim będzie to udostępnienie w bankowości mobilnej rozwiązań, które znane są już z serwisu transakcyjnego. Pojawić ma się też możliwość zarządzania limitami przelewów.

źródło: Alior Bank

Ponadto w planach banku są rozwiązania, które pozwolą załatwić więcej spraw w aplikacji, bez konieczności kontaktowania się z doradcą bankowym. Wśród tych funkcji wymienia się ustanowienie pełnomocnictwa czy zmianę parametrów produktów. Trzeba będzie jednak trochę poczekać – wymienione przed chwilą nowości mają być wprowadzone w pierwszym i drugim kwartale 2026 roku.

Na obecnym etapie trudno stwierdzić, czy wszystkie zmiany będą krokiem w dobrym kierunku. Pozostaje poczekać do momentu, w którym bank zakończy proces odświeżania apki. Warto jeszcze dodać, że w połowie listopada Alior Bank udostępnił nową aplikację dla dzieci.