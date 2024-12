Aplikacja Alior Banku pozwoli Ci teraz na więcej

Alior Bank udostępnił kolejną aktualizację swojej aplikacji mobilnej. Do listy funkcji dołączają trzy ważne rozwiązania, które uproszczą korzystanie z programu i zapewnią większą wygodę użytkownikom. Przyjrzymy się, co nowego w Alior Mobile.

Alior Bank stawia na aplikacje

Ostatnia większa aktualizacja aplikacji Alior Banku, o której wspominaliśmy, miała miejsce w styczniu 2024 roku. Użytkownicy otrzymali wtedy możliwość dostosowania kolejności produktów wyświetlanych na głównym ekranie apki. Wprowadzono też sekcję „Zapisani odbiorcy”, gdzie można zgromadzić wybranych odbiorców, aby w szybki sposób przelewać im pieniądze, a także dwie zakładki produktowe: „Moje produkty” oraz „Moje karty”.

Z kolei w połowie listopada 2024 roku Alior Bank udostępnił nową aplikację Alior Kids, która została zadedykowana najmłodszym „klientom” – dzieciom w wieku od 7 do 12 lat. Teraz ponownie przyszedł czas na nowości – tym razem w „dorosłej” apce Alior Mobile, obecnie obsługującej już ponad 1,2 miliona użytkowników.

Co nowego w aplikacji Alior Mobile?

Alior Mobile zyskuje trzy nowe rozwiązania. Jednym z nich jest funkcja „Moje sprawy”, która dołączyła do zakładki „Kontakt”. Klienci w tej sekcji znajdą dwie zakładki – „Dyspozycje i dokumenty” oraz „Pytania i sugestie”.

„Moje sprawy” w Alior Mobile (źródło: Alior Bank)

Pierwsza zakładka oferuje przycisk „Złóż nowy wniosek”, gdzie użytkownicy mogą za pomocą formularzy przesyłać elektroniczne wnioski m.in. o zmianę danych osobowych. Z kolei w zakładce „Pytania i sugestie” możliwe jest skontaktowanie się z bankiem – klienci mogą zadawać pytania bądź przekazywać sugestie dotyczące użytkowanych produktów.

W aplikacji odświeżono również sekcję historii transakcji – zmienił się wygląd i możliwości. Użytkownicy mogą skorzystać z filtrów i przeglądać transakcje według dat, kwot lub walut oraz generować podsumowania wpływów i wydatków. Dodatkowo dodano funkcję indywidualnego dostosowania widoku operacji na pulpicie – klient może samodzielnie wybrać, które produkty chce widzieć.

„Historia transakcji” w Alior Mobile (źródło: Alior Bank)

Alior Bank zaktualizował także sekcję limitów wszystkich płatności. W aplikacji możesz sprawdzać ich wysokość, a część limitów zmienisz bezpośrednio w aplikacji – bez konieczności logowania się do bankowości internetowej. Jak wynika z informacji przekazanych przez bank – opcja ta dotyczy wyłącznie limitów kart płatniczych. Zakładkę „Limity” znajdziecie przechodząc do sekcji „Profil”, a następnie do zakładki „Ustawienia”.