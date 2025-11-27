Szukasz alkomatu? To szczególnie ciekawa propozycja

Prime to kolejny model alkomatu stworzonego przez markę Alcolife. Urządzenie korzysta z sensora elektrochemicznego, a producent zapewni Ci jego darmową kalibrację przez 3 lata.

Nowy alkomat Alcolife Prime ekspresowo sprawdzi czy jesteś trzeźwy

Na polskim rynku zadebiutował nowy alkomat marki Alcolife. Model Prime to urządzenie osobiste wyposażone w brytyjski czujnik elektrochemiczny Fuel Cell. Producent twierdzi, że sensor ten wyróżnia się precyzyjnym pomiarem porównywalnym do profesjonalnego sprzętu.

Warto podkreślić, że w przypadku modelu Prime marka Alcolife oferuje aż trzy lata darmowej kalibracji. Wystarczy, że użytkownik dostarczy urządzenie do serwisu producenta, a następnie je odbierze. Proces ten polega na profesjonalnym sprawdzeniu i porównaniu wskazań przyrządu z wzorcem, określeniu błędów i niepewności pomiarowej sprzętu oraz jego regulacji (adjustacji). Regularna kalibracja jest podstawą dokładności mierzonych przez alkomat parametrów.

Alcolife Prime (źródło: Alcolife)

Jeśli chodzi o technikalia, Alcolife Prime oferuje:

dokładność 0,1‰,

zakres pomiaru od 0 do 4‰,

temperaturę pracy od 0 do 40ºC,

zasilanie bateryjne – 2 sztuki AAA.

Alcolife Prime – alkomat z łatwą obsługą i aplikacją

Obsługa alkomatu Alcolife Prime charakteryzuje się prostotą. Sprzęt jest uruchamiany za pomocą jednego przycisku i nie jest konieczne długie oczekiwanie na nagrzanie sensora (proces ten trwa około 1 sekundę). Po włączeniu wystarczy dmuchnąć w ustnik i po kilku sekundach odczytać wynik z cyfrowego wyświetlacza LCD o przekątnej 1,5 cala. Warto wspomnieć, że uzyskany wynik ma być łatwy do odczytu również w trudnych warunkach oświetleniowych.

Przydatną funkcją jest też możliwość zapamiętania do 100 wyników z numerem testu, dzięki czemu możesz weryfikować historię pomiaru. Ponadto użytkownik może połączyć alkomat z aplikacją mobilną na smartfonie i przeglądać wszystkie wyniki pomiarów wraz z datą i godziną ich wykonania.

Alcolife określa swój sprzęt jako klasę premium. Model Prime wyposażono w kompaktową i elegancką obudowę o wymiarach 115 x 45 x 18 mm. Urządzenie waży około 90 g i zmieści się w kieszeni, torbie czy samochodowym schowku. Producent w zestawie dołącza również etui, pięć sterylnych ustników, baterie i potwierdzenie kalibracji urządzenia.

Alkomat Alcolife Prime został wyceniony na 499 złotych i jest już dostępny w Polsce. Warto przypomnieć, że na naszym rynku w kwietniu 2025 roku pojawiły się także dwa nowe, kompaktowe modele alkomatów marki Navitel.