Alkomat elektrochemiczny Alcolife Prime
Alcolife Prime (źródło: Alcolife)
Sprzęt

Szukasz alkomatu? To szczególnie ciekawa propozycja

Natalia Kania-Kuc·
Strona główna
Sprzęt
Szukasz alkomatu? To szczególnie ciekawa propozycja

Prime to kolejny model alkomatu stworzonego przez markę Alcolife. Urządzenie korzysta z sensora elektrochemicznego, a producent zapewni Ci jego darmową kalibrację przez 3 lata.

Nowy alkomat Alcolife Prime ekspresowo sprawdzi czy jesteś trzeźwy

Na polskim rynku zadebiutował nowy alkomat marki Alcolife. Model Prime to urządzenie osobiste wyposażone w brytyjski czujnik elektrochemiczny Fuel Cell. Producent twierdzi, że sensor ten wyróżnia się precyzyjnym pomiarem porównywalnym do profesjonalnego sprzętu.

Warto podkreślić, że w przypadku modelu Prime marka Alcolife oferuje aż trzy lata darmowej kalibracji. Wystarczy, że użytkownik dostarczy urządzenie do serwisu producenta, a następnie je odbierze. Proces ten polega na profesjonalnym sprawdzeniu i porównaniu wskazań przyrządu z wzorcem, określeniu błędów i niepewności pomiarowej sprzętu oraz jego regulacji (adjustacji). Regularna kalibracja jest podstawą dokładności mierzonych przez alkomat parametrów.

Alkomat elektrochemiczny Alcolife Prime
Alkomat elektrochemiczny Alcolife Prime
Alkomat elektrochemiczny Alcolife Prime
Alcolife Prime (źródło: Alcolife)

Jeśli chodzi o technikalia, Alcolife Prime oferuje:

  • dokładność 0,1‰,
  • zakres pomiaru od 0 do 4‰,
  • temperaturę pracy od 0 do 40ºC,
  • zasilanie bateryjne – 2 sztuki AAA.

Alcolife Prime – alkomat z łatwą obsługą i aplikacją

Obsługa alkomatu Alcolife Prime charakteryzuje się prostotą. Sprzęt jest uruchamiany za pomocą jednego przycisku i nie jest konieczne długie oczekiwanie na nagrzanie sensora (proces ten trwa około 1 sekundę). Po włączeniu wystarczy dmuchnąć w ustnik i po kilku sekundach odczytać wynik z cyfrowego wyświetlacza LCD o przekątnej 1,5 cala. Warto wspomnieć, że uzyskany wynik ma być łatwy do odczytu również w trudnych warunkach oświetleniowych.

Alkomat elektrochemiczny Alcolife Prime
Alcolife Prime (źródło: Alcolife)
Alkomat elektrochemiczny Alcolife Prime
Alcolife Prime (źródło: Alcolife)
Alkomat elektrochemiczny Alcolife Prime
Alcolife Prime (źródło: Alcolife)

Przydatną funkcją jest też możliwość zapamiętania do 100 wyników z numerem testu, dzięki czemu możesz weryfikować historię pomiaru. Ponadto użytkownik może połączyć alkomat z aplikacją mobilną na smartfonie i przeglądać wszystkie wyniki pomiarów wraz z datą i godziną ich wykonania.

Alcolife określa swój sprzęt jako klasę premium. Model Prime wyposażono w kompaktową i elegancką obudowę o wymiarach 115 x 45 x 18 mm. Urządzenie waży około 90 g i zmieści się w kieszeni, torbie czy samochodowym schowku. Producent w zestawie dołącza również etui, pięć sterylnych ustników, baterie i potwierdzenie kalibracji urządzenia.

Alkomat Alcolife Prime został wyceniony na 499 złotych i jest już dostępny w Polsce. Warto przypomnieć, że na naszym rynku w kwietniu 2025 roku pojawiły się także dwa nowe, kompaktowe modele alkomatów marki Navitel.

Gdzie kupić?

Alkomat Alcolife Prime

Alkomat elektrochemiczny Alcolife Prime
ok. 499 zł
(Przybliżona cena z dnia: 27 listopada 2025)
Media Expert
Zawiera linki afiliacyjne.
Zobacz również
Natalia Kania-Kuc
Inżynier środowiska z wykształcenia, copywriter z pasji, „newswoman” z wyboru. Piszę, tworzę, analizuję – szczególnie interesują mnie nowe technologie, inteligentny dom, elektronika i aplikacje, których zbieram na pęczki (ale miejsce na kolejne zawsze się znajdzie ;)). Wcześniej publikowałam na oiot.pl, a teraz eksploruję świat cyfrowych ciekawostek na Tabletowo.pl.

Obserwuj nas