Alior Bank udostępnił nową aplikację dla dzieci

Alior Bank stworzył nową aplikację bankową, którą zadedykował dzieciom w wieku od 7 do 12 lat. Jakie funkcje i korzyści oferuje Alior Kids?

Alior Kids, czyli aplikacja bankowa dla dzieci poniżej 13. roku życia

Bankowość elektroniczna to wygoda, z której od lat mogą korzystać nie tylko osoby dorosłe, ale również dzieci – i to wcale nie te „starsze”. Alior Bank udostępnił właśnie nową aplikację mobilną dedykowaną dla najmłodszych użytkowników w wieku od 7 do 12 lat.

Aplikacja Alior Kids (źródło: Alior Bank)

Alior Kids jest pakietem złożonym z trzech produktów – konta, aplikacji i karty płatniczej. Korzystanie z aplikacji oraz jej aktywowanie jest bezpłatne – podobnie zresztą jak obsługa konta. Najmłodsi klienci będą mogli bez dodatkowych opłat dokonywać płatności za pomocą Blika zbliżeniowego oraz w postaci przelewów na numer telefonu odbiorcy.

Funkcjonalność Alior Kids (źródło: Alior Bank)

Konto Jakże Osobiste dla dziecka może obsłużyć trzy dodatkowe korzyści:

zwrot 1% za płatności zbliżeniowe Blikiem w sklepach stacjonarnych (maksymalnie 20 złotych w miesiącu kalendarzowym);

0 złotych za wypłaty z wszystkich bankomatów na terenie Polski;

0 złotych pobieranych przez Alior Bank za wypłaty z bankomatów za granicą.

Dwie wybrane korzyści obsługiwane są za darmo, a za każdą kolejną trzeba zapłacić 3,5 złotych za miesiąc.

Korzyści w Alior Kids (źródło: Alior Bank)

Jakie funkcje znalazły się w nowej aplikacji Alior Banku?

Poza tym, że najmłodsi klienci zyskują możliwość dokonywania transakcji, w aplikacji znajdą kilka ciekawych opcji. Dzieci spersonalizują swoją własną apkę – wybiorą nick oraz motyw graficzny, a także będą mogły wysłać do rodzica prośbę o przelew. Opiekun natomiast w swojej aplikacji, w panelu Alior Kids, podejmie decyzję, czy chce zrealizować przelew. Młodzi klienci mogą również skorzystać z logowania za pomocą biometrii.

Rodzice we własnej aplikacji mają możliwość pełnego monitorowania wszelkich transakcji dokonywanych przez dziecko, a także blokowania płatności czy też ustalania limitów transakcji. Opiekunowie mogą również w łatwy i szybki sposób zasilać rachunek podopiecznego.

Jak założyć Alior Kids?

Aplikacja Alior Kids jest już dostępna zarówno w sklepie Google Play, jak i w Apple App Store. Aby móc ją aktywować, konieczne jest zaktualizowanie apki Alior Mobile rodzica. Jeśli opiekun jest już klientem Alior Banku, może włączyć konto dla dziecka w pełni zdalnie. Wystarczy złożyć wniosek przez internet – w przeglądarce lub aplikacji. Jeżeli dotychczas ktoś nie korzystał z usług tego banku, konieczne jest udanie się do jego placówki.