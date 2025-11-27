Audi ogłasza wielką aktualizację. Zmieni się naprawdę sporo

Chciałbym napisać, że Audi faktycznie wraca do fizycznych przycisków, ale byłoby to nadużycie. Mimo tego, liczba szykowanych zmian jest znacząca. Co więcej, producent ogłosił zelektryfikowanego diesla V6.

Audi wraca do fizycznych przycisków? Niekoniecznie

Niemcy ogłosili zestaw aktualizacji dla Audi A5, Q5, A6, A6 e-tron i Q6 e-tron. Warto zaznaczyć, że mamy do czynienia ze świeżymi modelami, które na rynku dostępne są od niedawna. Podejrzewam, że ten pośpiech podyktowany jest głównie niską jakością dotychczasowego oprogramowania.

Co prawda podczas testów Audi Q6 e-tron i Audi SQ5 nie doświadczyłem dużych błędów, ale zdarza mi się przeglądać różne fora. Na tych, które skupiają właścicieli nowych Audi, nie brakuje skarg związanych z wadliwym systemem infotainment. Widziałem nawet komentarze o zamrożeniu interfejsu, także tego na cyfrowych zegarkach. Kierowca nie wiedział nawet z jaką aktualnie prędkością się porusza.

Oczywiście różne problemy mogły być jednym z czynników. Możliwe, że producent postanowił też przyspieszyć wprowadzanie zmian, odpowiadając w ten sposób na coraz silniejszą konkurencję z Chin.

fot. Audi

Nowy interfejs, znany już z Audi Q3, przynosi uproszczone ikony i bardziej przejrzystą strukturę, co ma pozytywnie wpłynąć na komfort obsługi. Użytkownik może teraz wybierać między trzema trybami wirtualnego kokpitu Audi – klasycznym okrągłym zestawem wskaźników, widokiem nawigacji lub zintegrowanym wyświetlaczem systemów asystujących.

Audi wspomina również, że funkcje nawigacji i multimediów ze smartfona będzie można wyświetlić nie tylko na ekranie MMI, ale też na cyfrowych zegarach i na wyświetlaczu pasażera. Liczę, że chodzi o Android Auto i Apple CarPlay, czyli możliwość wyświetlenia Map Google czy Waze na ekranie za kierownicą.

Jeśli chodzi o powrót przycisków, wybrane dotykowe elementy sterujące na kierownicy zostały zastąpione fizycznymi przyciskami. Niestety, zmiany nie obejmują dodania zestawu fizycznych przycisków na desce rozdzielczej i nadal trzeba sięgać do dotykowego ekranu, aby przykładowo zmienić ustawienia klimatyzacji. Ewentualnie można skorzystać z obsługi głosowej – ulepszony asystent, zasilany możliwościami AI (integracja z ChatGPT), może nawet odpowiadać na bardziej złożone pytania dotyczące samochodu.

fot. Audi

Nowe reflektory i lepsze systemy asystujące

Kierowcy Audi S5 i S6 e-tron zyskają nowy tryb drive select – dynamic plus ma zapewnić wyjątkowo intensywne doświadczenie jazdy. Z kolei Audi A6 będzie można wyposażyć w reflektory Digital Matrix LED, oparte na technologii micro-LED. Pozwalają one na wyświetlanie informacji i ostrzeżeń na jezdni, co ma pozytywnie przełożyć się na bezpieczeństwo. Ponadto w A6 będzie można zdecydować się na nowe konturowe fotele przednie, które dodatkowo poprawiają komfort i podparcie boczne.

Na kilku rynkach zadebiutuje zaawansowana wersja adaptacyjnego asystenta jazdy. Jego zadaniem jest utrzymanie pojazdu w pasie ruchu, a także wsparcie podczas zmiany pasa – wystarczy, że kierowca zainicjuje manewr poprzez włączenie kierunkowskazu. Pojawi się również poprawione rozpoznawanie znaków drogowych – automatyczne dostosowywanie prędkości do ograniczenia, a także wykrywanie znaków stop oraz znaków ostrzegających o nierównych nawierzchniach i zmianach zasady pierwszeństwa.

fot. Audi

Nowy asystent parkowania może zapamiętać do pięciu różnych manewrów parkingowych, każdy o długości do 200 metrów. Następnie może parkować automatycznie, odtwarzając zapisaną trasę. Natomiast usprawniona funkcja parkowania w garażu za pomocą smartfona działa nawet bez konieczności wcześniejszego przejazdu obok miejsca parkingowego.

Audi zapowiada jeszcze nową, opcjonalną kamerę pokładową, która będzie rejestrować obraz w 4K. Do tego dojdą aktualizacje związane z grami w samochodzie i obsługą ich za pomocą kontrolerów podłączanych przez Bluetooth. Samochody z wymienionymi nowościami będzie można zamawiać jeszcze w tym roku.

fot. Audi

Nowy, zelektryfikowany diesel V6

Audi ogłosiło również silnik diesla V6. Nowa jednostka ma moc 299 KM i maksymalny moment obrotowy na poziomie 580 Nm. Trafi ona do nowego Audi Q5 i Audi A6. Warto zauważyć, że producent zastosował technologię MHEV Plus, której bliżej jest do klasycznych hybryd niż typowych rozwiązań z miękką hybrydą.

Samochód wyposażony w MHEV Plus, za sprawą silnika elektrycznego (24 KM i 230 Nm) w wybranych scenariuszach może poruszać się tylko na prądzie – np. ruszanie spod świateł czy parkowanie. Takie rozwiązanie faktycznie przekłada się na mniejsze zużycie paliwa, co jest odczuwalne szczególnie w mieście. Z kolei zastosowanie elektrycznej sprężarki klimatyzacji umożliwia pracę klimatyzacji również, gdy silnik jest wyłączony.

źródło: Audi

Należy jeszcze wspomnieć o sprężarce napędzanej elektrycznie, która zadaniem jest wsparcie konwencjonalnej turbosprężarki. Ma ona zapewnić lepszą reakcję na wciśnięcie gazu, poprawiając osiągi i płynność jazdy.

Jak natomiast z awaryjnością nowej jednostki? Odpowiedź najpewniej poznamy dopiero za kilka lat. Tymczasem pozostaje odnotować, że silniki diesla jeszcze nie wybierają się na emeryturę.