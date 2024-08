Pod Aldi pojawiły się już pierwsze ładowarki dla elektryków, ale to dopiero początek zmian

Gdzie naładować samochód elektryczny, gdy nie mamy możliwości zrobienia tego w domu? Przykładowo podczas zakupów w Aldi. Pod sklepami pojawiły się już pierwsze ładowarki GreenWay, a docelowo ma być ich całkiem sporo.

Jak wygląda infrastruktura ładowarek w Polsce?

Jak wynika z Licznika Elektromobilności, przedstawiającego dane z końca czerwca tego roku, w Polsce funkcjonuje 7255 ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych (4002 stacje). 29% z nich stanowią szybkie punkty ładowania prądem stałym (DC), a 71% wolne punkty prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. W samym czerwcu uruchomiono 345 nowych punktów.

Owszem względem bogatszych krajów wciąż zostajemy w tyle, ale poprawa infrastruktury jest naprawdę widoczna. Wypada wspomnieć, że ładowarki są coraz częstszym widokiem pod sklepami. Własne ładowarki aut elektrycznych ma już Biedronka czy Lidl, a plany związane z ładowarkami niedawno ogłosił Carrefour, a także elektryka będziemy mogli naładować pod sklepami Stokrotka.

Pod sklepami Aldi naładujemy już BEV-a

Do wyżej wymienionych sieci sklepów dołącza właśnie Aldi. Firma, we współpracy z operatorem GreenWay, uruchomiła już pierwsze ładowarki. Otóż od 22 sierpnia na 22 parkingach sklepów możemy zaparkować samochód i uzupełnić energię w akumulatorze podczas robienia zakupów.

W pierwszej fazie projektu uruchomiono ładowarki AC o mocy do 11 kW. Sprawdzą się one raczej tylko podczas dłuższych zakupów, bowiem oferowana moc jest dość skromna. Należy jednak podkreślić, że to rozwiązanie przejściowe, bowiem docelowo, wraz z planowanym zwiększeniem mocy przyłączy, będą one wymieniane na szybsze urządzenia DC.

To nie koniec planów. Jeszcze w tym roku, Aldi zamierza we współpracy z GreenWay postawić ładowarki w kolejnych 262 lokalizacjach w całej Polsce. Obecnie punkty ładowania znajdziemy m.in. w Łodzi, Gdańsku, Lublinie, Świdniku czy Wrocławiu.

Jak skorzystać z nowych ładowarek? Wystarczy zainstalować aplikację GreenWay, która dostępna jest w wersji na Androida oraz iOS. Następnie, jeśli dotychczas tego nie zrobiliśmy, należy utworzyć nowe konto użytkownika. Zdecydowanie warto to zrobić, bowiem GreenWay jest jednym z największych operatorów ładowarek w Polsce, mającym punkty ładowania w wielu miejscach.