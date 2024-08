Samsung zrobił niespodziankę właścicielom Galaxy S21 FE

Producenci nie zawsze spełniają oczekiwania swoich klientów, co czasami prowadzi do tego, że następnym razem nie kupią już ich urządzenia. Koreańczycy sprawili jednak miłą niespodziankę właścicielom modelu Samsung Galaxy S21 FE.

Samsung Galaxy S21 FE otrzymał zaskakującą aktualizację

Choć Samsung Galaxy S21 FE nie powtórzył spektakularnego sukcesu swojego bezpośredniego poprzednika, to wiele osób zdecydowało się go kupić. Część zapewne dlatego, że producent z Korei Południowej obiecał mu cztery aktualizacje Androida, co oznacza, że ostatnią będzie Android 16 w 2025 roku. Długie wsparcie jak najbardziej zachęca do dłuższego użytkowania urządzenia, co jest szczególnie istotne, gdy kupuje się sprzęt z wyższej półki.

Niektórzy użytkownicy mogli jednak poczuć się rozczarowani, że ostatnia aktualizacja do One UI 6.1 nie przyniosła na ich urządzenia Galaxy AI, czyli zestawu funkcji, wykorzystujących sztuczną inteligencję. A mogli się tego spodziewać, ponieważ tak właśnie było w przypadku pozostałych smartfonów z serii Galaxy S21.

Okazuje się jednak, że ostatecznie do dyspozycji właścicieli Galaxy S21 FE została oddana jedna z funkcji pakietu Galaxy AI – konkretniej mowa o Circle to Search, czyli Zakreśl kółkiem, aby wyszukać. Producent dostarczył ją wraz z najnowszą aktualizacją. W pierwszej kolejności otrzymali ją użytkownicy w Wietnamie, ale wkrótce powinna zostać udostępniona również w innych krajach.

Mimo że Samsung Galaxy S21 FE otrzyma jedynie funkcję Circle to Search, a nie cały pakiet funkcjonalności Galaxy AI, to wiele osób mimo wszystko powinno być usatysfakcjonowanych, ponieważ według producenta jest to najpopularniejsza wśród użytkowników Galaxy funkcja.

Czy opłaca się kupić smartfon Samsung Galaxy S21 FE w 2024 roku?

Aktualnie smartfon Samsung Galaxy S21 FE znajdziecie wyłącznie w sklepie Media Markt w cenie 1799 złotych (mowa o oficjalnej polskiej dystrybucji). Dla przypomnienia, na start (w styczniu 2022 roku) kosztował 3499 złotych. Dziś zatem jest prawie o połowę tańszy.

Mimo upływu ponad dwóch lat od premiery, niektórzy wciąż mogą zastanawiać się nad jego zakupem. Przekonać do tego może nie tylko przystępna cena, ale też wciąż niezłe parametry (na czele z procesorem Qualcomm Snapdragon 888) oraz wspomniane już ciągłe wsparcie. Jednocześnie za 1999 złotych w Media Markt kupicie Samsunga Galaxy S22, który w tej cenie również jest ciekawą propozycją.

Artykuł zawiera linki afiliacyjne do sklepu Media Markt. Korzystając z nich, wspieracie naszą działalność, nie ponosząc dodatkowych kosztów. Nie jest to jednak artykuł sponsorowany przez MM.