Ten flagowiec Oppo ma trafić do Europy. Co zaoferuje?

Oppo Find X8 będzie najprawdopodobniej pierwszym od dłuższego czasu flagowcem tego producenta, który zadebiutuje w Europie. Czego można się po nim spodziewać? Najnowsze doniesienia sugerują, że wszystkiego najlepszego.

Oppo Find X8 – flagowiec, który ma opuścić Chiny

Minęło już prawie pół roku od momentu, kiedy – ku nieskrywanej uciesze wielu z nas – firma Oppo zapowiedziała, że jej flagowce powrócą na rynek europejski. Mniej więcej od wtedy też spekuluje się, że pierwszym od dłuższego czasu topowym modelem, który zadebiutuje na Starym Kontynencie, będzie Find X8. A wspominam o tym nie bez powodu, bo właśnie w sieci pojawiły się nieoficjalne informacje na jego temat.

Serwis SmartPrix podzielił się doniesieniami, z których wynika, że zarówno w Chinach, jak i na innych rynkach smartfon Oppo Find X8 zadebiutuje już w październiku. W tym samym miesiącu ma również dojść do premiery modelu Find X8 Pro, ale to, czy on także opuści granice Państwa Środka tak szybko (jeśli w ogóle), pozostaje niejasne.

Co zaoferuje smartfon Oppo Find X8? A co dorzuci do tego model Find X8 Pro?

Oczywiście wszystko to są informacje nieoficjalne, podobnie jak pierwsze szczegóły na temat specyfikacji obu urządzeń. Jeśli okażą się prawdziwe, to oba nowe modele z serii Find zostaną wyposażone w chipset Dimensity 9400 – topowy układ SoC firmy MediaTek, którego premiery również spodziewamy się w październiku.

Find X8 ma zostać wyposażony w płaski wyświetlacz OLED o przekątnej 6,7 cala, podczas gdy model z dopiskiem „Pro” będzie miał 6,8-calowy panel wykonany w tej samej technologii, ale z maleńkimi zakrzywieniami na krawędziach. W obu przypadkach zaoferuje rozdzielczość 1,5K i częstotliwość odświeżania 120 Hz.

Smartfon Find X8 Pro ma mieć nie tylko większy ekran, ale też pojemniejszy akumulator: 5700 mAh, a nie 5600 mAh jak model podstawowy. Oba za to będzie można bardzo szybko ładować – z mocą 100 W.

Wśród doniesień nie zabrakło też informacji na temat aparatów. I tak, Find X8 ma dysponować tercetem tworzonym przez główny aparat 50 Mpix, ultraszeroki aparat o takiej samej rozdzielczości i teleobiektyw z 3-krotnym zoomem. Find X8 Pro zaoferuje to samo, ale dorzuci jeszcze peryskopowy obiektyw z 10-krotnym zoomem.