Motorola Moto G55 5G będzie atrakcyjnym smartfonem

Dopiero co zadebiutowała Motorola Moto G45 5G, a producent już przygotowuje się do premiery kolejnego modelu. Smartfon Motorola Moto G55 5G właśnie zdradził swoje tajemnice jeszcze przed oficjalną premierą, której spodziewamy się już wkrótce.

Smartfon Motorola Moto G55 5G – specyfikacja

Atrakcyjność wyglądu nowej Motki może być przedmiotem dyskusji. Mamy tu bowiem do czynienia z wtórnością, ponieważ Moto G55 5G nie wyróżni się na tle innych modeli z serii Moto G. Do tego ramka pod ekranem jest wyraźnie szersza niż pozostałe trzy ramki. Nie wszystkim musi to jednak przeszkadzać.

źródło: 91mobiles

Szczególnie że ta Motka zaoferuje atrakcyjną specyfikację techniczną. Na jej pokładzie znajdzie się do 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej typu UFS 2.2 i do 8 GB RAM z możliwością rozszerzenia kosztem pamięci wbudowanej oraz niesprecyzowany jeszcze procesor MediaTek Dimensity z modemem 5G.

Motorola Moto G55 5G otrzyma też akumulator o pojemności 5000 mAh, który użytkownicy naładują przewodowo z mocą 30 W, a także trzy aparaty: 16 Mpix (f/2.4) na przodzie oraz zestaw 50 Mpix (f/1.8) z optyczną stabilizacją obrazu i 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym na tyle.

Wiemy również, że Moto G55 5G odda swoim właścicielom do dyspozycji wyświetlacz LCD o rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, głośniki stereo z Dolby Atmos, czytnik linii papilarnych, dual SIM, port USB-C i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Ponadto smartfon otrzyma szkło Corning Gorilla Glass 3. generacji i pochwali się certyfikatem IP54, potwierdzającym pyło- i wodoodporność.

źródło: 91mobiles

Nowa Motka będzie dostępna w sklepach w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, zielonej i fioletowej.

Smartfon Motorola Moto G55 5G – oficjalna premiera najpewniej wkrótce

Producent nie zaanonsował oficjalnie premiery tego modelu, ale zapowiedział prezentację nowości w przyszłym tygodniu, 29 sierpnia 2024 roku. Spodziewamy się, że firma pokaże wtedy model Motorola Edge 50 Neo, ale może nie ograniczyć się tylko do niego i równocześnie zaprezentować Moto G55 5G.