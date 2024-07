Stokrotka też postawi ładowarki dla aut elektrycznych. Będzie ich całkiem sporo

Jeszcze trochę i samochód elektryczny naładujemy prawie wszędzie, gdzie dotarła chociaż odrobina cywilizacji. Stokrotka ogłosiła ambitne plany związane z budową ładowarek pod własnymi sklepami.

Stokrotka postawi sporo nowych ładowarek dla BEV-ów

Ładowarki znajdziemy już pod sklepami Lidla czy Biedronki, a niedawno dowiedzieliśmy się, że samochód elektryczny naładujemy też pod Carrefourem. Pojawienie się ładowarek w takich miejscach to zdecydowanie dobra informacja dla użytkowników elektryków. W końcu energię w akumulatorze można uzupełnić podczas zakupów, gdy samochód jest zaparkowany. Oczywiście nie chodzi, aby od razu naładować auto do pełna, ale przykładowo uzupełnić kilkanaście kilowatogodzin, które w wystarczą do przejechania 100 km.

Do sieci sklepów, które już oferują lub zamierzają oferować możliwość ładowania BEV-a, postanowiła dołączyć Stokrotka. Jak już wspomniałem, plany są naprawdę ambitne. Firma, we współpracy z Inbalance grid, chce zapewnić 276 nowych punktów ładowania pojazdów elektrycznych, które powstaną w 114 lokalizacjach w Polsce. Należy zaznaczyć, że w planach nie pominięto mniejszych miejscowości.

Dostaniemy słupki AC

Jeszcze do końca tego roku do dyspozycji właścicieli BEV-ów zostanie oddanych 138 punktów ładowania. Co ciekawe, mają to być punkty AC, czyli wolniejsze od ładowarek DC dostępnych pod sklepami Lidla czy Biedronki. Takie podejście ma zarówno zalety, jak i wady – zazwyczaj ładowarki AC są tańsze, ale oferują maksymalnie tylko 11 lub 22 kW mocy.

Zaletą jest też fakt, że najczęściej samochód możemy zostawić na dłużej, nie ponosząc dodatkowych kosztów, co jest mile widziane podczas dłuższych zakupów. Gorzej, gdy chcemy do sklepu wskoczyć tylko na kilkanaście minut, bowiem wówczas podłączanie auta do ładowarki niekoniecznie ma sens .

Jesteśmy zadowoleni, że będziemy mogli wspierać właścicieli pojazdów elektrycznych i inspirować tych, którzy dopiero rozważają poruszanie się takim autem. Już wkrótce przy Stokrotkach powstaną wygodne i łatwe w obsłudze stacje, zintegrowane z popularnymi aplikacjami do ładowania. Dzięki temu klienci zyskają możliwość komfortowego połączenia zakupów w naszych sklepach z ładowaniem pojazdu. Daria Raganowicz, menadżer ds. PR i komunikacji zewnętrznej Stokrotki

Warto dodać, że według danych z końca maja 2024 roku, w Polsce funkcjonowało 6910 ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych (3813 stacji). 29% z nich stanowiły szybkie punkty ładowania prądem stałym (DC), a 71% wolne punkty prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. W maju uruchomiono 219 nowych punktów.