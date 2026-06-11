Ten airfryer to kuchenna rewolucja. Sama bym go kupiła

Airfryer i piec do pizzy to jedne z moich ulubionych i często wykorzystywanych urządzeń kuchennych. Jednak w mojej kuchni są to dwa oddzielne, ciężkie i zajmujące dużo miejsca sprzęty. Cecotec Cecofry mógłby być dla nich rewelacyjną alternatywą.

Nowy airfryer Cecotec Cecofry skradł moje serce – to dwa urządzenia w jednym ciele

Na polskim rynku pojawił się nowy airfryer, który został wyposażony w dwie szuflady. Jednak od razu podkreślę, że nie jest to sprzęt podobny do Mova AeroChef FD20 Pro z ogromną pojemnością czy Cecofry DuoLevel 10000 z podwójną komorą. Nowy Cecofry FoodCourt 18000 4Pizza – poza tradycyjnym, podwójnym koszem airfryera – został wyposażony w drugą, niższą szufladę, dedykowaną do wypieku domowej pizzy.

Frytkownica beztłuszczowa Cecofry FoodCourt 18000 4Pizza to przede wszystkim oszczędność miejsca. Model ten zachowuje kompaktowe wymiary 41,3 x 40,4 x 38,9 centymetrów i waży około 11 kilogramów. Jeśli chodzi o technikalia, sprzęt oferuje całkowitą pojemność 18 litrów i moc 2700 W.

W przypadku tego modelu producent zastosował dwa niezależne źródła ciepła. Górna komora airfryera oferuje pojemność 9 litrów i została wyposażona w ruchomą przegrodę, za pomocą której można podzielić przestrzeń w szufladzie, aby przygotować dwie oddzielne potrawy.

Cecofry FoodCourt 18000 4Pizza (źródło: Cecotec)

Airfryer z piecem do pizzy – Cecofry FoodCourt 18000 4Pizza to kuchenna (r)ewolucja

W najniższej części airfryera zainstalowano specjalną szufladę pełniącą rolę pieca do pizzy. Kupujący w zestawie otrzymuje kamień do pizzy, dzięki któremu po odpowiednim nagrzaniu ciasto powinno dobrze i równomiernie upiec się od spodu.

Szuflada pomieści pizzę o średnicy do 30 centymetrów i umożliwia regulację temperatury do 230ºC. Nie jest to więc parametr idealny do wypieku pizzy (mój piec nagrzewa się do 400 ºC), choć często tradycyjne piekarniki oferują podobną temperaturę maksymalną. Jednocześnie warto podkreślić, że w przypadku airfryera nie jest konieczne ogrzewanie tak dużej przestrzeni jak w zwykłym piekarniku, co wpływa zarówno na oszczędność energii, jak i czas nagrzewania kamienia – tym bardziej jest to ciekawa alternatywa.

Producent twierdzi, że model ten sprawdzi się nie tylko w domu, ale też np. na kempingu. To dobry argument biorąc pod uwagę, że piece do pizzy to zwykle ciężkie, nieporęczne urządzenia i są raczej ostatnią rzeczą, jaką zabrałabym na kemping.

Cenę Cecotec Cecofry FoodCourt 18000 4Pizza ustalono na 599 złotych.