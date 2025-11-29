Airfryery stają się coraz popularniejsze w polskich kuchniach. Nic dziwnego, bo pozwalają przygotowywać szybkie, smaczne i znacznie zdrowsze posiłki praktycznie bez tłuszczu. Dziś przyglądam się Mova AeroChef FD20 Pro, czyli jednej z większych opcji na rynku, idealnej nawet dla sporej rodziny. To sprzęt, który obiecuje nie tylko dużą pojemność i elastyczność, ale też komfort codziennego gotowania, od małych przekąsek po większe obiady dla kilku osób.

Zawartość opakowania i obudowa

Po otwarciu opakowania najpierw zobaczymy dwa ruszty, które należy umieścić na dnie misy. Dalej znajduje się sama frytownica Mova AeroChef FD20 Pro z już włożoną misą, a na końcu jeszcze instrukcja obsługi.

Z przodu urządzenia umieszczono dwa uchwyty służące do wysuwania ogromnej, 9-litrowej misy. Oprócz tego mamy przezroczystą ściankę na przodzie, która pozwala podejrzeć efekty gotowania bez otwierania. W środku od razu znajdziemy przegrodę, która dzieli wnętrze na dwie części, a na samym dnie umieszcza się wspomniane wcześniej ruszty.

W górnej części znajduje się panel sterowania z wyświetlaczem, natomiast z tyłu przewód zasilający i wylot powietrza. Na panelu sterowania umieszczono przycisk zasilania, po którego dotknięciu podświetlają się przyciski „1” i „2”, odpowiadające lewej i prawej komorze, które można ustawiać niezależnie.

Mova AeroChef FD20 Pro | fot. Kacper Żarski (Tabletowo.pl)

Nad i pod nimi znajdują się przyciski do regulacji temperatury i czasu pracy, a pośrodku widoczny jest wyświetlacz. W dolnej części panelu rozmieszczono przyciski funkcyjne. Pierwszy z lewej służy do przełączania między gotowymi trybami. Ich ikony podświetlają się cały czas, a aktywny tryb miga.

Dostępne są tryby: DIY (ręczny), stek, kurczak, ryba, pizza, frytki, ciasto oraz warzywa. Każdy z nich ma domyślnie zaprogramowany czas i temperaturę, opracowane tak, by zapewnić optymalne efekty gotowania. Oczywiście można je dowolnie zmieniać (zarówno czas, jak i temperaturę) osobno dla każdej komory.

Kolejny przycisk włącza tryb wstępnego podgrzewania (standardowo 160°C na 3 minuty), dzięki czemu potrawy trafiają do już rozgrzanego airfryera. Następny przycisk odpowiada za synchronizację czasu zakończenia gotowania. To bardzo praktyczna funkcja, która pozwala tak zaprogramować urządzenie, by dwie potrawy o różnych czasach pieczenia skończyły się robić dokładnie w tym samym momencie. Dla przykładu, ziemniaki mogą piec się 25 minut, a po 10 minutach automatycznie włącza się druga komora z mięsem, które potrzebuje 15 minut podgrzewania. W efekcie obie potrawy są gotowe jednocześnie.

Wszystkie klawisze są dotykowe, obsługa jest intuicyjna i dosłownie po kilku użyciach powinniśmy doskonale orientować się w sposobie korzystania ze wszystkich funkcji.

Mova AeroChef FD20 Pro – fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Obsługa airfryera Mova AeroChef FD20 Pro

Panel sterowania mamy już omówiony, więc czas przejść do obsługi i przygotowywania do gotowania. Jak wspominałem wyżej, wewnątrz misy znajduje się przegroda, która dzieli misę na dwie niezależne komory. Dzięki temu możemy przygotowywać dwie zupełnie różne potrawy jednocześnie, każdą przy innych ustawieniach. W jednej komorze możemy ustawić wyższą temperaturę, w drugiej niższą, a grzanie będzie odbywało się bezpośrednio od góry nad wybraną strefą. Nie musimy się więc martwić, że jedna z potraw przypiecze się bardziej, bo ta separacja działa naprawdę dobrze.

Co więcej, można używać tylko jednej komory bez włączania grzania nad drugą. Jest to świetne rozwiązanie, gdy robimy małą porcję potrawy czy niewielką przekąskę. Korzystamy w tym celu już tylko z pojedynczej, 4,5-litrowej przestrzeni.

Największy „smaczek” polega jednak na tym, że tę przegrodę można całkowicie wyjąć. Wtedy powstaje tak zwana megastrefa o pojemności 9 litrów, w której zmieści się duży kurczak, indyk, pizza, ciasto albo naprawdę konkretna porcja frytek. W takiej konfiguracji urządzenie nadal traktuje lewą i prawą stronę jako dwie strefy, co oznacza, że na panelu sterowania trzeba ustawić taki sam czas i temperaturę dla obu. Brakuje jednak klawisza, który pozwoliłby na zsynchronizowanie ustawień dla obu stref jednocześnie i tylko jednokrotnego ustawiania tych parametrów.

Pizza w Mova AeroChef FD20 Pro | fot. Kacper Żarski (Tabletowo.pl)

Airfryer nagrzewa znacznie mniejszą przestrzeń niż piekarnik, robi to szybciej i pobiera mniej prądu. Zakres temperatur jest spory i wynosi od 40 do 230°C, a maksymalna moc to 2700 W.

Ciekawym dodatkiem jest okienko umieszczone z przodu urządzenia. Dzięki niemu, tak jak w piekarniku, możemy podejrzeć, co dzieje się w środku. Do tego dochodzi podświetlenie, które świetnie ułatwia obserwację procesu pieczenia.

Względem piekarnika brakuje jedynie grzania od dołu, Mova AeroChef FD20 Pro jest wyposażona wyłącznie w grzałki od góry.

Efekty działania w praktyce

Sprzęt zdecydowanie przyspiesza przygotowywanie posiłków, a do tego pozwala gotować niemal bez tłuszczu. Do ziemniaczków dodaję dosłownie jedną łyżkę oleju, żeby ładnie się zarumieniły. Przy mięsie oleju nie używam w ogóle. A wręcz przeciwnie – tłuszcz sam się wytapia i spływa na dno, bo ruszt jest delikatnie uniesiony przez wkładane na dno ruszty, dzięki czemu jego nadmiar pozostaje we frytownicy.

A co można przygotować w takim airfryerze? Możliwości wykorzystania są ogromne i ogranicza nas w sumie wyłącznie kreatywność. To takie połączenie małego piekarnika, patelni czy garnka, czyli funkcjonalna, a jednocześnie znacząco szybsza metoda przygotowywania posiłków niż standardowe opcje.

Dzięki temu można tu przyrządzić chociażby:

klasyczne dania obiadowe: frytki, mięsa, warzywa, ryby,

szybkie przekąski: odgrzewane pierogi, krokiety, zapiekanki, pizza,

słodkości: ciasta, desery, bułeczki.

Z tych mniej standardowych zastosowań, na raz zmieściło się sześć dużych jagodzianek, a całość upiekła się w 12 minut, podczas gdy w piekarniku z tego samego przepisu zajęło mi to 20 minut. Albo innego razu przygotowałem pizzę, którą najadły się dwie osoby, piekąc całość 12 minut bez wcześniejszego nagrzewania. Mrożone frytki przygotowują się w 15 minut, a z surowych ziemniaków w około 30. Oszczędność czasu i energii jest więc naprawdę zauważalna.

Mova AeroChef FD20 Pro | fot. Kacper Żarski (Tabletowo.pl)

Najbardziej klasyczną potrawą do frytownicy beztłuszczowej będą oczywiście frytki. W Mova AeroChef FD20 Pro wychodzą świetnie, zarówno te mrożone, jak i świeże przygotowane z obranych ziemniaków. Warto pamiętać, że końcowy efekt mocno zależy od gatunku ziemniaka. Czasem w sklepach można znaleźć ziemniaki oznaczone jako „do pieczenia” czy „do frytek”, te faktycznie wypadają najlepiej. Zaskoczyło mnie jednak, że nawet z młodych ziemniaków można uzyskać rewelacyjny efekt. Frytki są chrupiące na zewnątrz i miękkie, soczyste w środku. Dla mnie idealnie.

Mięsa również wychodzą świetnie. Są soczyste, z apetyczną skórką na zewnątrz i dobrze nagrzane w środku. Podobnie z produktami odgrzewanymi, gdzie można wyczuć chrupkość na zewnątrz oraz dobrze zagrzane wnętrze.

Generalnie trudno się tu do czegokolwiek przyczepić. To naprawdę funkcjonalny i wszechstronny sprzęt, w którym można przygotować prawie wszystko. A możliwość korzystania z jednej komory, dwóch osobno albo całej 9-litrowej strefy daje ogromne pole do popisu.

Mova AeroChef FD20 Pro / fot. Kacper Żarski (Tabletowo.pl)

Gotowanie kończy się automatycznie po upływie ustawionego czasu albo w momencie uchylenia szuflady. Gdy zaczniemy wysuwać misę, urządzenie automatycznie pauzuje, ale zapisuje wszystkie ustawienia. Możemy więc przemieszać produkty, coś dołożyć, dodać przyprawy, a po ponownym wsunięciu sprzęt kontynuuje pracę dokładnie z tymi samymi parametrami.

Czyszczenie również jest proste. Misa, ruszt i przegroda mogą być myte pod bieżącą wodą z odrobiną płynu. Nic nie przywiera, bo całość jest pokryta powłoką zapobiegającą przypalaniu, co znacząco ułatwia utrzymanie czystości. Od czasu do czasu warto też zajrzeć od góry (tam, gdzie znajduje się grzałka) i przetrzeć wszystko delikatnie wilgotną ściereczką (oczywiście przy wyłączonym urządzeniu). Z biegiem czasu zbiera się tam trochę pary i tłuszczu, więc drobna konserwacja co jakiś czas jest wskazana.

Podsumowanie

Mova AeroChef FD20 Pro regularnie kosztuje 699 złotych, ale w momencie pisania recenzji jest dostępna w promocji, dzięki której można ją kupić za 399 złotych. Moim zdaniem jest to naprawdę świetna cena.

W zamian dostajemy wydajny, bardzo funkcjonalny sprzęt z szerokim zakresem regulacji temperatury, wieloma trybami pracy i ogromną elastycznością w przygotowywaniu posiłków. Możemy korzystać z jednej komory, dwóch niezależnych albo, po wyjęciu przegrody, z dużej 9-litrowej przestrzeni, która daje ogrom możliwości.

Warto też pamiętać, że airfryer to nie tylko frytki. W takiej frytownicy przygotujemy praktycznie wszystko: mięsa, warzywa, ryby, ciasta, bułki, pizzę, zapiekanki i całą masę innych potraw. Dużym plusem jest również przezroczyste okienko oraz podświetlenie wnętrza, dzięki czemu, zupełnie jak w piekarniku, możemy wygodnie obserwować cały proces pieczenia.

Mova AeroChef FD20 Pro | fot. Kacper Żarski (Tabletowo.pl)

Do ideału brakuje mi jedynie dodatkowej grzałki na dole (jak chociażby było w modelu Mova AeroChef FD10 Pro). Dzięki temu grzanie byłoby cały czas równomierne, bez konieczności przemieszania składników w trakcie gotowania.

Poza tym jednak, moim zdaniem, to naprawdę ciekawy sprzęt, który świetnie sprawdza się w codziennym gotowaniu. Szczególnie przy aktualnej cenie poniżej 400 złotych, jest to bardzo rozsądne rozwiązanie.