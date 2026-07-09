Airfryer Cecofry FoodCourt 11000 Connected (11 l), frytkownica beztłuszczowa
Airfryer Cecofry FoodCourt 11000 Connected 11 litrów (źródło: Upun)
Sprzęt

Ten nowy airfryer zastąpi w Twojej kuchni aż trzy urządzenia

Natalia Kania-Kuc·
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Sprzęt
Ten nowy airfryer zastąpi w Twojej kuchni aż trzy urządzenia

Na polskim rynku pojawił się nowy airfryer. Producent deklaruje, że sprzęt ten łączy funkcjonalność trzech kuchennych urządzeń. Poza frytkownicą debiutuje też ekspres do kawy kompatybilny z kapsułkami Nespresso Original oraz urządzenie do stylizacji włosów.

Wielofunkcyjny airfryer debiutuje w Polsce – to połączenie piekarnika, frytkownicy i grilla

W lutym 2026 roku na polskim rynku zadebiutował airfryer Cecofry DuoLevel 10000, który pozwala (dosłownie) upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. W czerwcu 2026 roku natomiast do oferty Cecotec dołączył dość niezwykły airfryer Cecofry FoodCourt 18000 4Pizza, łączący funkcjonalność frytkownicy beztłuszczowej z podwójnym koszem wraz z dodatkową szufladą pełniącą rolę pieca do pizzy. Teraz hiszpańska firma wyciąga kolejne asy z rękawa.

Jedną z nowości debiutujących w Polsce jest wszechstronna frytkownica Cecotec Cecofry FoodCourt 11000 Connected (11 l) o mocy 1850 W. Model ten łączy funkcjonalność trzech urządzeń – frytkownicy, grilla oraz piekarnika. Urządzenie oferuje dwie komory – frytkownicy o pojemności 6 litrów oraz komorę pieczenia o pojemności 5 litrów – a także oddzielne strefy grzewcze z funkcją synchronizacji czasu gotowania. Oznacza to, że jednocześnie możesz przygotować dwie potrawy, które będą gotowe do podania razem.

Airfryer Cecofry FoodCourt 11000 Connected (11 l), frytkownica beztłuszczowa
Airfryer Cecofry FoodCourt 11000 Connected 11 litrów (źródło: Upun)

Cecofry FoodCourt 11000 Connected (11 l) wyposażono w panel dotykowy, za pomocą którego można wybrać jeden z ośmiu automatycznych programów. Nowy airfryer łączy się również z domową siecią Wi-Fi i aplikacją mobilną, co umożliwia zdalne sterowanie temperaturą oraz czasem pieczenia. Użytkownik może ustalać temperatury w zakresie od 40 do 230ºC.

Airfryer Cecofry FoodCourt 11000 Connected (11 l) jest już dostępny w Polsce. Cenę ustalono na 499 złotych.

Gdzie kupić?

Airfryer Cecofry FoodCourt 11000 Connected (11 l)

ok. 499 zł
(Przybliżona cena z dnia: 9 lipca 2026)
Media Expert
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Jeszcze więcej nowości Cecotec Cecofry – ekspres na kapsułki Nespresso Original i sprzęt do stylizacji włosów

Poza nowym airfryerem Cecotec wprowadza na polski rynek ekspres kapsułkowy Cecotec Power Caps Spin. Sprzęt ten może rozgrzać się w 3 sekundy, został wyposażony w zintegrowany spieniacz i pozwala na przygotowanie siedmiu różnych napojów kawowych. Warto podkreślić, że ekspres jest kompatybilny z kapsułkami Nespresso Original, a jego cena wynosi 1699 złotych.

Ekspres kapsułkowy Cecotec Power Caps Spin
Ekspres kapsułkowy Cecotec Power Caps Spin (źródło: Upun)

Cecotec rusza też ze sprzedażą lokówko-suszarki Cecotec AirGlisse 8in1 Champagne, która łączy aż osiem urządzeń do stylizacji włosów w jednym. Urządzenie zostało wycenione na 679 złotych.

Lokówko-suszarka Cecotec AirGlisse 8in1 Champagne
Lokówko-suszarka Cecotec AirGlisse 8in1 Champagne (źródło: Upun)
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