Ten nowy airfryer zastąpi w Twojej kuchni aż trzy urządzenia

Na polskim rynku pojawił się nowy airfryer. Producent deklaruje, że sprzęt ten łączy funkcjonalność trzech kuchennych urządzeń. Poza frytkownicą debiutuje też ekspres do kawy kompatybilny z kapsułkami Nespresso Original oraz urządzenie do stylizacji włosów.

Wielofunkcyjny airfryer debiutuje w Polsce – to połączenie piekarnika, frytkownicy i grilla

W lutym 2026 roku na polskim rynku zadebiutował airfryer Cecofry DuoLevel 10000, który pozwala (dosłownie) upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. W czerwcu 2026 roku natomiast do oferty Cecotec dołączył dość niezwykły airfryer Cecofry FoodCourt 18000 4Pizza, łączący funkcjonalność frytkownicy beztłuszczowej z podwójnym koszem wraz z dodatkową szufladą pełniącą rolę pieca do pizzy. Teraz hiszpańska firma wyciąga kolejne asy z rękawa.

Jedną z nowości debiutujących w Polsce jest wszechstronna frytkownica Cecotec Cecofry FoodCourt 11000 Connected (11 l) o mocy 1850 W. Model ten łączy funkcjonalność trzech urządzeń – frytkownicy, grilla oraz piekarnika. Urządzenie oferuje dwie komory – frytkownicy o pojemności 6 litrów oraz komorę pieczenia o pojemności 5 litrów – a także oddzielne strefy grzewcze z funkcją synchronizacji czasu gotowania. Oznacza to, że jednocześnie możesz przygotować dwie potrawy, które będą gotowe do podania razem.

Airfryer Cecofry FoodCourt 11000 Connected 11 litrów (źródło: Upun)

Cecofry FoodCourt 11000 Connected (11 l) wyposażono w panel dotykowy, za pomocą którego można wybrać jeden z ośmiu automatycznych programów. Nowy airfryer łączy się również z domową siecią Wi-Fi i aplikacją mobilną, co umożliwia zdalne sterowanie temperaturą oraz czasem pieczenia. Użytkownik może ustalać temperatury w zakresie od 40 do 230ºC.

Airfryer Cecofry FoodCourt 11000 Connected (11 l) jest już dostępny w Polsce. Cenę ustalono na 499 złotych.

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Jeszcze więcej nowości Cecotec Cecofry – ekspres na kapsułki Nespresso Original i sprzęt do stylizacji włosów

Poza nowym airfryerem Cecotec wprowadza na polski rynek ekspres kapsułkowy Cecotec Power Caps Spin. Sprzęt ten może rozgrzać się w 3 sekundy, został wyposażony w zintegrowany spieniacz i pozwala na przygotowanie siedmiu różnych napojów kawowych. Warto podkreślić, że ekspres jest kompatybilny z kapsułkami Nespresso Original, a jego cena wynosi 1699 złotych.

Ekspres kapsułkowy Cecotec Power Caps Spin (źródło: Upun)

Cecotec rusza też ze sprzedażą lokówko-suszarki Cecotec AirGlisse 8in1 Champagne, która łączy aż osiem urządzeń do stylizacji włosów w jednym. Urządzenie zostało wycenione na 679 złotych.