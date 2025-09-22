Lubisz podcasty? Google stworzyło fajną funkcję dla Ciebie

Podcasty są przystępną i coraz częściej wybieraną formą odsłuchiwania wiadomości czy artykułów. Google rozpoczęło wdrażanie nowej funkcji w Chrome, która zwiększy ich dostępność.

Automatycznie generowane podcasty w Google Chrome

„Odsłuchaj tę stronę” to przydatna funkcja przeglądarki Google Chrome. Jej wdrażanie rozpoczęto w czerwcu 2024 roku. Dzięki niej nie musisz czytać danego artykułu, ponieważ możesz go po prostu odsłuchać. Teraz technologiczny gigant z Mountain View rozszerza tę funkcjonalność i wdraża odczytywanie tekstu w nowej formie oraz z pomocą sztucznej inteligencji.

Nowość przypadnie do gustu szczególnie tym, którzy lubią słuchać podcastów. Dzięki AI przeglądarka nie tylko odczyta treść artykułu, ale również przekaże go w dużo bardziej przystępny sposób. Jako jeden z pierwszych użytkowników nową opcję zauważył Mishaal Rahman z portalu Android Authority. Funkcja została udostępniona w stabilnej wersji przeglądarki Chrome.

Sztuczna inteligencja generuje podsumowanie wybranej przez użytkownika strony internetowej i przekazuje je w postaci rozmowy (podcastu), w której uczestniczy „dwóch prowadzących”, a tak naprawdę dwa głosy AI. Dzięki temu każdy artykuł jest tak naprawdę szybkim omówieniem tematu.

Rozszerzona funkcja „Odsłuchaj tę stronę” jest już wdrażana, choć wspomnę, że na ten moment nie jest dostępna w mojej wersji przeglądarki Chrome.

Jak włączyć „Odsłuchaj tę stronę” w Google Chrome i gdzie pojawi się opcja odtwarzania podcastów?

„Odsłuchaj tę stronę” znajdziecie w aplikacji Google Chrome. Wystarczy kliknąć w trzy kropki w górnym prawym rogu, a potem na liście stuknąć w zakładkę „Odsłuchaj tę stronę” z ikonką odtwarzania. Po kliknięciu artykuł jest odczytywany, a w dolnej części pojawia się sekcja odtwarzacza, którą można rozwinąć i skorzystać z opcji zatrzymywania, przewijania w przód lub w tył o 10 wyrazów. W tym miejscu możecie też wybrać szybkość odtwarzania (klikając w 1x dostępne w lewym dolnym rogu), a także wybrać głos i wyłączyć lub włączyć funkcję automatycznego przewijania i zaznaczania tekstu.

Gdy funkcja podcastów będzie już dla Was dostępna, znajdziecie ją w postaci nowego przycisku. Ten pojawi się w lewym dolnym rogu, zaraz obok szybkości odtwarzania. Warto wspomnieć, że opcja ta została niejako „zapożyczona” z notatnika AI – NotebookLM. To właśnie tam od dłuższego czasu można generować podcasty m.in. w oparciu o własne materiały tekstowe.