Adobe udostępnia generator filmów – za darmo stworzy film, o jakim marzysz

Adobe udostępniło w wersji beta nowych generator AI. Narzędzie jest zaawansowane i możesz je wypróbować za darmo, choć niestety jest sporo ograniczeń. Co jeszcze nowego?

Adobe wprowadza nowe plany subskrypcji Firefly

Generatory korzystające ze sztucznej inteligencji stały się niezwykle popularne. Coraz więcej przedsiębiorstw oferuje własne narzędzia, za pomocą których możemy uwolnić wodze swojej wyobraźni i wraz z AI stworzyć obrazy lub filmy. Adobe jest jedną z wiodących marek w dziedzinie obróbki zdjęć, a od pewnego czasu stawia też na modele sztucznej inteligencji.

Zaawansowane funkcje wspierające użytkownika w codziennej pracy nad grafikami początkowo zostały zgromadzone w usłudze Firefly. Z czasem funkcje AI rozpowszechniono na kolejne, znane programy, takie jak Illustrator czy Photoshop. W pierwszym z nich pojawiła się m.in. możliwość generatywnego wypełniania kształtów czy narzędzie do dostosowywania grafik do krzywizn projektowanego produktu. Z kolei w Photoshopie udostępniono Pędzel wyboru, Pędzel do adjustacji czy funkcję generowania obrazu.

Teraz przyszedł czas na kolejne nowości. W ofercie Adobe pojawił się tryb Firefly Standard i Firefly Pro. Dzięki niemu możliwe jest uzyskanie pełnego dostępu do funkcji generowania wideo oraz audio, a także funkcji generowania i edycji obrazów. Wariant Standard wyceniono na 11,25 euro za miesiąc – oferuje on 2 tysiące kredytów na funkcje generatywne, zaś wersja Pro kosztuje 34,10 euro za miesiąc i obejmuje 7 tysięcy kredytów na funkcje generatywne.

Adobe odświeżyło również usługę Firefly i uzupełniło ją o model Firefly Video. Generator filmów został udostępniony za darmo w publicznej wersji beta, choć jest mocno ograniczony. Co oferuje?

Generator filmów dołącza do wersji beta Adobe Firefly

Generowanie wideo zostało oparte na modelu Firefly Video, który pozwala na tworzenie krótkich klipów w oparciu o przesłane przez użytkownika podpowiedzi lub obraz. Filmy generowane są w rozdzielczości 1080 pikseli, choć Adobe zapowiada, że wkrótce ulepszy model, aby ten tworzył też nagrania w 4K.

Wśród funkcji narzędzia wspomina się m.in. o możliwości dodawania elementów atmosfery do ujęcia czy niestandardowych elementów projektowania w ruchu. Użytkownik może dostosować ustawienia kamery, wykadrować obiekty, użyć przybliżenia, oddalenia czy dodać dynamizmu.

Nowe generatywne opcje Adobe obejmują nie tylko funkcję „Tekst na film” i „Obraz na film”, ale także funkcję „Przetłumacz dźwięk”. Dzięki niej użytkownik może przesłać plik audio, a sztuczna inteligencja przetłumaczy go na jeden z ponad 20 dostępnych języków. Z kolei „Scene to Image” pozwala w oparciu o szkic 3D i kształty referencyjne stworzyć obrazy w wysokiej jakości.

W jaki sposób wygenerować wideo za pomocą nowej technologii Adobe Firefly?

Aby wypróbować nową funkcję, należy zalogować się do Firefly, a następnie ze strony głównej wybrać opcję „Tekst na film” lub „Obraz na film”. W kolejnym kroku konieczne jest przesłanie obrazu, który AI ma „wprawić w ruch” lub napisanie polecenia, w którym użytkownik wspomni np. o rodzaju ujęcia, postaci, akcji, lokalizacji oraz estetyce wykonania filmu.

Następnie wystarczy już tylko wcisnąć „Generuj”. Gdy film będzie gotowy możliwe będzie pobranie pliku w formacie MP4 – przycisk będzie dostępny w prawym górnym rogu. Użytkownik może też dostosować proporcje, kąt kamery czy rodzaj ruchu.

Bezpłatna wersja beta generatora wideo jest niestety mocno ograniczona.