Eleganckie i potężne. Jabra pochwaliła się nowymi słuchawkami

Zadebiutowały słuchawki Jabra Evolve 3, które – jak podkreśla producent – zostały stworzone z myślą o profesjonalistach, osobach pracujących w trybie hybrydowym oraz do codziennego użytku osobistego.

Premiera słuchawek Jabra Evolve 3 85 i Evolve 3 75

Słuchawki Jabra Evolve 2 65 Flex w naszej recenzji otrzymały 7 na 10 możliwych punktów. Ciekawe, czy seria Jabra Evolve 3 okaże się lepsza. Zanim jednak poznamy odpowiedź na to pytanie, warto przyjrzeć się najważniejszym informacjom na temat nowości.

Duński producent pokazał dwa modele – Evolve 3 85 i Evolve 3 75. Charakteryzują się one konstrukcją bez wysięgnika mikrofonu, co w oczach niektórych użytkowników może nadać im więcej elegancji. Czystość głosu ma zapewnić technologia Jabra ClearVoice, oparta na głębokiej sieci neuronowej (DNN).

Evolve 3 85 ma konstrukcję wokółuszną (over-the-ear), która powinna pozwolić na możliwie maksymalną izolację od hałasu. Dzięki temu słuchawki mają sprostać oczekiwaniom profesjonalistów i użytkowników o wysokich wymaganiach. Natomiast komfort noszenia ma podnieść mniejsza waga względem poprzedników – słuchawki są 35% smuklejsze i 23% lżejsze niż Jabra Evolve 2 85.

fot. Jabra

Z kolei Jabra Evolve 3 75 to słuchawki nauszne (on-the-ear) dla pracowników hybrydowych, którzy chcą jednak mieć większą świadomość sytuacyjną. Względem droższego wariantu oferują bardziej kompaktowe wymiary, więc mogą okazać się lepszym wyborem dla osób często podróżujących.

Firma w przypadku obu modeli chwali się wykorzystaniem materiałów pochodzących z recyklingu, a także systemem wymiennych akumulatorów. Możemy więc mówić o bardziej ekologicznym podejściu oraz potencjalnie długiej żywotności. Pozostaje trzymać kciuki, że także pod względem naprawialności jest co najmniej dobrze.

Skoro już wspomniałem o akumulatorach, wypada dodać, że oba modele mają zapewnić nawet 10 godzin pracy po zaledwie 10 minutach ładowania kablem. Dostępne jest też ładowanie bezprzewodowe. Model Evolve 3 85 oferuje do 25 godzin rozmów lub 120 godzin słuchania muzyki. Evolve 3 75 to odpowiednio 22 i 110 godzin.

Jabra Evolve 3 85 | fot. Jabra

Zgodnie z obecnymi trendami nie zabrakło AI. Sztuczna inteligencja to wyraźniejszy głos w trakcie rozmów oraz precyzyjne wychwytywanie głosu, co ma przydać się m.in. w trakcie pracy z popularnymi narzędziami AI.

Jabra Evolve 3 85 i Evolve 3 75 to jeszcze funkcja ANC z opcją dostosowywania się w czasie rzeczywistym do otoczenia. Wysoką jakość muzyki ma oferować kodek LC3. Do tego dochodzi wygodne zarządzanie ustawieniami za pomocą aplikacji Jabra Plus na urządzenia mobilne oraz komputery (dostęp w drugiej połowie 2026 roku).

Słuchawki do bezprzewodowej łączności z urządzeniami wykorzystują Bluetooth 5.3, natomiast przewodowa łączność realizowana jest z wykorzystaniem jacka 3,5 mm lub USB-C.

Jabra Evolve 3 75 | fot. Jabra

Seria Jabra Evolve 3 – dostępność i cena

Słuchawki w sprzedaży będą dostępne od 1 marca 2026 roku, aczkolwiek wariant kolorystyczny Warm Grey pojawi się na wybranych rynkach nieco później – w kwietniu 2026 roku.

Ceny w Polsce nie są jeszcze znane, ale poznaliśmy ceny w euro. Model Jabra Evolve 3 85 został wyceniony na 569 euro (równowartość około 2399 złotych), a za Evolve 3 75 trzeba będzie zapłacić 399 euro (około 1682 złotych).