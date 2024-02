Koniec abonamentu RTV. Zmiana już w 2025 roku

Idą poważne zmiany w zakresie finansowania mediów publicznych. Od lat krytykowany abonament RTV zostanie zlikwidowany. Jednak na temat tego, co pojawi się w jego miejsce, trwają jeszcze dyskusje.

Abonament RTV zniknie po 2024 roku

Rok 2024 to ostatni, w którym Polacy (poza pewnymi wyjątkami) są zobowiązani do opłacania abonamentu RTV. Bogdan Zdrojewski, stojący na czele sejmowej komisji kultury, podzielił się planami zakładającymi poważne zmiany w zakresie finansowania mediów publicznych już od początku 2025 roku. Projekt ustawy ma być gotowy najpóźniej do końca września br.

Po wprowadzeniu zmian ilość reklam w Telewizji Polskiej i Polskim Radiu ma ulec zmniejszeniu, a równocześnie abonament radiowo-telewizyjny ma zostać zlikwidowany. W jaki sposób zatem media publiczne mają być finansowane? Brane pod uwagę są dwie możliwości i w najbliższych miesiącach sejmowa komisja pod wodzą Bogdana Zdrojewskiego będzie obliczać i szacować, co opłaci się bardziej.

Co zastąpi abonament RTV w 2025 roku?

Opcja numer jeden polega na finansowaniu mediów publicznych z budżetu państwa – w podobny sposób jak pieniądze przekazywane są na obronność kraju czy ochronę zdrowia. W ustawie zawarto by minimalny procent PKB, co gwarantowałoby w miarę stabilną sytuację finansową polskiej telewizji i radia.

Opcją numer dwa jest zaś wielokrotnie proponowana w przeszłości opłata audiowizualna. Pod wieloma względami miałaby się różnić od obecnego abonamentu RTV. Przede wszystkim byłaby pobierana nie od osoby, która zgłosiła fakt posiadania odbiornika, lecz od każdego podatnika (choć nadal obowiązywałaby ta sama lista osób zwolnionych z obowiązku płacenia – wspomina się jedynie o możliwości dołączenia do tego grona osób do 26. roku życia).

Wprowadzenie powszechnej opłaty argumentuje się tym, że dokonujący się postęp technologiczny wprowadza kolejne kategorie urządzeń, których można użyć do konsumpcji treści produkowanych przez media publiczne. To już nie tylko telewizor czy radio, ale też smartfon czy tablet.

Równocześnie opłata audiowizualna ma być zdecydowanie niższa niż abonament RTV. Obecnie płaci się ponad 27 złotych miesięcznie, proponuje się zaś stawkę na poziomie 9 złotych miesięcznie. Aby uniknąć niepłacenia, opłata audiowizualna ma być jednak pobierania niejako „z automatu” – z PIT-u lub CIT-u, jak informuje serwis Wirtualne Media.

Niezależnie od ostatecznie wybranej formy, nowy sposób finansowania mediów zapewnić ma stabilniejszą sytuację Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. Ma również wzbudzać mniejsze kontrowersje wśród obywateli. Słowem: ma być efektywniej i sprawiedliwiej.