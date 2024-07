Abonament RTV, który automatycznie pobierze urząd skarbowy. Jesteś za?

Kwestia opłacania abonamentu RTV od lat jest przedmiotem dyskusji. Czy dotyczy on też tych, którzy nie posiadają telewizora? A jeśli tak, to w jaki sposób powinna być pobierana opłata? Właśnie nad tym debatuje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Szara strefa kolorowych ekranów

Obecnie do uiszczania opłaty za posiadanie odbiornika zdolnego odbierać sygnał telewizji i radia zobowiązani są nie tylko ci, którzy mają w domu telewizor czy radio. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 marca 2023 roku (II GSK 94/20, PDF), do zapłacenia za abonament mogliby zostać zostać wezwani nawet posiadacze smartfonów. Nie znamy jednak przypadku, w którym pracownik Poczty Polskiej oddelegowany do przeprowadzania kontroli pytałby o smartfon.

Wielu posiadaczy telewizorów nie poczuwa się do tego, by opłacać abonament RTV, wychodząc z założenia, że nie przecież nie oglądają tradycyjnej telewizji, a urządzenia używane są głównie do Netfliksa. W takiej sytuacji można sobie wyobrazić, że „popularność” tej opłaty jest raczej niska w społeczeństwie. I to nawet mimo pewnego ryzyka konsekwencji – jeśli kontrola wykaże niezarejestrowanie odbiornika, można dostać karę do 819 złotych, a do tego wezwanie do zapłaty zaległego abonamentu do 5 lat wstecz.

Opłata za abonament RTV pobierana przez urząd skarbowy

Już od dawna powstają projekty powszechnej opłaty audiowizualnej, która miałaby dotyczyć niemal wszystkich dorosłych obywateli, niezależnie od tego, czy mają telewizor w domu, czy też nie. Reforma systemu finansowania mediów publicznych jest teraz przedmiotem rozmów w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji.

Jak donosi Fakt, KRRiT chce zlikwidować abonament RTV i wprowadzić ogólną, choć znacznie niższą od niego opłatę audiowizualną. Miałaby być ona pobierana przez urzędy skarbowe razem z podatkami, co znacznie usprawniłoby proces pozyskiwania środków na działanie mediów publicznych. Jej wysokość przewiduje się na 9 złotych miesięcznie (czyli 108 złotych rocznie) i byłaby uwzględniana w rozliczeniach PIT i CIT.

Jak na razie to tylko projekt. Jego ewentualne wdrożenie w życie nie nastąpi zbyt szybko, zwłaszcza że KRRiT ogłosiła już stawki abonamentu RTV na przyszły rok. Raczej wątpliwe, by z nich zrezygnowała, więc zmiana systemu opłat nastąpi najwcześniej w 2026 roku.

W 2025 roku abonament RTV będzie wynosił: