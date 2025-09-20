Koniec abonamentu RTV jest blisko? Na to wygląda

Abonament radiowo-telewizyjny od lat budzi kontrowersje, a jego ściągalność w Polsce pozostaje na bardzo niskim poziomie. Teraz pojawiła się realna szansa, że ta opłata zostanie całkowicie zniesiona, a zmiany mają wejść w życie już za kilkanaście miesięcy.

Nowa ustawa medialna zlikwiduje abonament RTV

Ministra kultury i dziedzictwa narodowego, Marta Cienkowska, poinformowała, że projekt nowej ustawy medialnej jest już gotowy. Wśród najważniejszych punktów znalazły się dwie kwestie, czyli odpolitycznienie mediów publicznych oraz likwidacja abonamentu RTV.

Jej zdaniem opłata ta jest rozwiązaniem przestarzałym i niesprawiedliwym, a finansowanie mediów publicznych powinno być oparte na stabilnych i przejrzystych źródłach. Ministra podkreśliła, że prezydent powinien poprzeć tę zmianę, ponieważ ma ona charakter społeczny i odpowiada na oczekiwania obywateli.

Nowa ustawa przewiduje również szerokie zmiany instytucjonalne, takie jak likwidacja Rady Mediów Narodowych, zmniejszenie liczby kanałów Telewizji Polskiej, powiększenie składu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do dziewięciu członków, wprowadzenie jawnych konkursów na zarządy TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej transmitowanych na żywo oraz rozdzielenie funkcji prezesa spółki od stanowiska redaktora naczelnego.

Kiedy zniknie abonament RTV?

Według informacji, pojawiających się w sieci, likwidacja abonamentu RTV mogłaby wejść w życie 1 stycznia 2026 roku. Jeśli tak się stanie, od tego momentu nikt nie będzie musiał już rejestrować odbiorników ani wnosić comiesięcznych opłat.

Obecnie abonament wynosi 8,70 złotych miesięcznie za radio i 27,30 złotych za telewizor lub zestaw RTV, co w skali roku daje – odpowiednio – 104,40 złotych i 327,60 złotych. Przy płatności z góry stosowane są niewielkie zniżki, jednak nawet one nie poprawiają fatalnej ściągalności opłaty.

Dane Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 2024 roku pokazują, że w Polsce funkcjonuje około 12,5 miliona gospodarstw domowych, z czego w ponad 92 procentach znajdują się odbiorniki radiowe lub telewizyjne. Jedynie 38,8 procent z nich zgłosiło je do rejestracji, a faktycznie abonament opłacało zaledwie 32 procent zobowiązanych.

Prognozy wskazują, że w 2025 roku wpływy z abonamentu wyniosą około 605 milionów złotych, z czego ponad połowa trafi do Telewizji Polskiej, a pozostała część zostanie podzielona między Polskie Radio i regionalne rozgłośnie. Krytycy obecnego systemu zwracają jednak uwagę, że media publiczne otrzymują i tak ogromne dotacje budżetowe oraz czerpią przychody z reklam, dlatego dodatkowe obciążanie obywateli nie ma uzasadnienia.

Wszystko wskazuje więc na to, że od początku 2026 roku abonament RTV przestanie istnieć. Dla obywateli będzie to oznaczało koniec wieloletnich sporów i niejasności wokół obowiązkowej opłaty, a także początek szerszej przebudowy mediów publicznych, które mają działać w oparciu o bardziej transparentne zasady i uniezależnić się od bieżących wpływów politycznych.

Miejmy nadzieję, że likwidacja tej martwej opłaty naprawdę stanie się faktem, bo o likwidacji abonamentu RTV czytamy regulanie od kilku lat…