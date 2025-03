Więcej GB za tę samą cenę. W a2mobile jest teraz jeszcze lepiej

Pakiety Niewyczerpalne Wszystko to silny magnes, przyciągający do a2mobile. Teraz może działać nawet skuteczniej, ponieważ w każdym z dostępnych planów rozluźniony został limit danych komórkowych do wykorzystania.

Więcej gigabajtów w pakietach a2mobile

Niewyczerpalne Wszystko to cykliczne pakiety, w ramach których można liczyć na nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz spory pakiet danych. Niezmiennie do wyboru są plany od 19,90 do 49,90 złotych, ale paczki internetu nie mieszczą się już w graniach 10-120 GB, lecz 15-150 GB, przy czym najwięcej zyskujemy, płacąc 34,90 lub 39,90 złotych miesięcznie. Tak konkretnie się to prezentuje:

Nowa paczka danych Wcześniej było 19,90 złotych 15 GB 10 GB 24,90 złotych 35 GB 30 GB 29,90 złotych 50 GB 45 GB 34,90 złotych 70 GB 55 GB 39,90 złotych 100 GB 65 GB 49,90 złotych 150 GB 120 GB

Co warto podkreślić, w każdym z tych pakietów uzyskujemy dostęp do sieci 5G. Tym samym a2mobile umacnia swoją pozycję w rankingu operatorów, którzy dają najwięcej GB w nowej technologii. Niestety, nadal nie oferuje kumulacji gigabajtów, więc niewykorzystane na koniec miesiąca przepadają.

Subskrypcja a2mobile też jest teraz lepsza

Pakiety danych zostały powiększone także w ofercie subskrypcyjnej stanowiącej alternatywę dla karty lub abonamentu. Charakterystyczne dla a2mobile jest to, że nie obowiązują tam limity prędkości, a w dodatku teraz dłużej można korzystać z internetu bez limitu danych i jest też szansa, by płacić mniej, ponieważ doszedł pakiet za 34,90 złotych. Szczegóły ponownie przedstawiam w tabelce:

Nowa paczka danych Wcześniej było Okres bez limitu Wcześniej było 34,90 złotych 70 GB – 6 miesięcy – 39,90 złotych 100 GB 65 GB 9 miesięcy 6 miesięcy 49,90 złotych 150 GB 120 GB 12 miesięcy 12 miesięcy

Jest też promocja – 999 GB w prezencie

A co powiesz na prezent w postaci pakietu 999 GB? Właśnie to swoim klientom oferuje teraz a2mobile. Paczkę odebrać można w aplikacji moje.a2mobile lub poprzez stronę operatora (sprawdź regulamin promocji – PDF). Podobną paczkę można odebrać za wyrażenie zgód marketingowych (sprawdź regulamin promocji – PDF).

Dla nowych klientów – zarówno kupujących nowy numer, jak i przenoszących – przewidziano natomiast inny prezent – pakiet Niewyczerpalne Wszystko o wartości 34,90 złotych za darmo przez 31 dni.