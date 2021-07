Za miesiąc Play będzie największą siecią 5G w Polsce

Play był pierwszym operatorem, który zaczął wdrażać technologię 5G. Jego ambitne zapowiedzi nie znalazły jednak potwierdzenia w rzeczywistości (a przynajmniej oficjalnie o tym nie poinformowano), ale wcale nie oznacza to, że nie pracuje nad sukcesywnym zwiększaniem zasięgu swojej sieci piątej generacji. Dziś dowiedzieliśmy się, że do końca lipca 2021 roku 5G Play obejmie zasięgiem 1/3 populacji Polski.

5G Play jest dostępne w Polsce już od półtora roku

Mimo że Play jako pierwszy uruchomił sieć 5G w Polsce (w Gdyni na samym początku 2020 roku), to i tak Plus odebrał mu palmę pierwszeństwa, ponieważ to właśnie on udostępnił komercyjnie dostępną na szeroką skalę sieć piątej generacji przed wszystkimi.

Reklama

Play co prawda przedstawiał ambitne plany rozwoju technologii 5G, ale można odnieść wrażenie, że nie wszystko w jej temacie poszło tak, jak powinno, przynajmniej informacyjnie i marketingowo. Inni operatorzy zdecydowanie lepiej promują swoje 5G – Plus mianował się „liderem technologii 5G”, a T-Mobile informuje, że jest „największą siecią 5G w Polsce”. Trzeba jednak oddać Play to, że ostatnio wprowadził „najtańszy abonament 5G na rynku”.

Za miesiąc 5G Play obejmie zasięgiem 1/3 mieszkańców Polski

Operator poinformował, że „kończy kolejną fazę intensywnej rozbudowy swojej sieci 5G, włączając setki nowych stacji 5G”. Dzięki temu na koniec lipca 2021 roku liczba jego nadajników obsługujących technologię 5G wyniesie 2576, a to z kolei sprawi, że zasięgiem 5G Play zostanie objęte 35% populacji Polski. Będzie ona dostępna w ponad 700 miejscowościach. Co ciekawe, Play deklaruje, że dzięki temu stanie się największą siecią 5G w Polsce.

Operator przy okazji przypomina, że w przypadku 5G Play wykorzystywana jest technologia dynamicznego współdzielenia częstotliwości (Dynamic Spectrum Sharing – DSS). Sieć 5G Play została udostępniona na częstotliwości 2100 MHz, do tej pory wykorzystywanej przez 4G, z którą teraz współdzieli to pasmo. Stacje bazowe na bieżąco analizują transfer danych i elastycznie rozdzielają pasmo 2,1 GHz dla 5G i 4G.

Jednocześnie Play informuje, że aktualnie posiada w swojej ofercie 49 urządzeń obsługujących 5G Play i cały czas dołączają do niej kolejne modele. Zapowiada też, że planuje uruchomić 5G na częstotliwości 3,6 GHz, ale wciąż czeka na ogłoszenie aukcji przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.