To już ponad rok, odkąd aukcja na częstotliwości 5G jest zawieszona. Możliwe, że ruszy w ciągu kilku tygodni

Aukcja na częstotliwości z pasma 3600 MHz jest o tyle istotna, że pozwoli na rozwój sieci 5G w Polsce – i to w tempie, w którym dotąd jeszcze się to nie działo. Na razie jednak jest wstrzymywana przez projekt ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. To może się zmienić w ciągu następnych tygodni.

Start aukcji 5G odkładany raz po raz

Główne pasmo sieci 5G w Polsce (3600 MHz) wciąż pozostaje nierozdysponowane. Procedury prowadzące do przeprowadzenia służącej temu celowi aukcji częstotliwości, zostały zawieszone w połowie kwietnia 2020 roku. Pierwotnie powodem było zagrożenie epidemiczne w naszym kraju. O ile oczywiście nie minęło ono całkowicie, tak wiele instytucji zaczęło przystosowywać się do nowej sytuacji. Urząd Komunikacji Elektronicznej ma jednak dodatkowe powody, dla których dotąd wstrzymywał się z podjęciem decyzji o wznowieniu aukcji 5G.

Reklama

Wiele nieścisłości powstało w kontekście spodziewanej nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Jeszcze w lutym, prezes UKE, Jacek Oko, był zdania, że warto poczekać na rozwój wypadków. Choć prace nad ustawą o KSC jeszcze się nie zakończyły, ale jest nadzieja na to, że aukcja 5G w końcu ruszy.

Coraz więcej urządzeń ma możliwość łączenia się z sieciami 5G – na zdjęciu Oppo A53 5G (źródło: Oppo)

Przydział częstotliwości 5G wkrótce?

Jak donosi Dziennik Gazeta Prawna, procedury związane z rozdysponowaniem pasma 3600 MHz mogą ruszyć w ciągu kilku tygodni. Ma to związek z Krajowym Programem Odbudowy – dodatkowe pieniądze mogą posłużyć przyspieszeniu prac nad Krajowym Systemem Cyberbezpieczeństwa, który blokowany jest przez spory o ustalenie kontroli nad operatorem strategicznym.

Jednym z alternatywnych scenariuszów jest sytuacja, w której UKE nie będzie czekać na ostateczny kształt ustawy o KSC.

To wyjście awaryjne, możliwe dzięki temu, że międzyresortowe kontrowersje wokół ustawy – i kolejne zmiany jej zapisów – nie dotyczą regulacji potrzebnych UKE do dokumentacji aukcyjnej. Dziennik Gazeta Prawna

W takiej sytuacji, aukcja może ruszyć równie dobrze nawet za kilka tygodni. Z pewnością przysłużyłoby się to interesom operatorów, a także przyspieszyło proces adopcji sieci 5G w Polsce, ale mogłoby wygenerować dodatkowe kolizje z ustawą o KSC na późniejszych etapach.

Do czekania na konkretne informacje o rozwoju sieci 5G w Polsce już przywykliśmy. Byłoby miło, gdyby te w końcu się pojawiły.