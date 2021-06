Play chwali się nowymi ofertami łączonymi i najtańszym abonamentem 5G na rynku

Operatorzy non-stop dokonują modyfikacji swoich ofert, by optymalizować koszty, ale także przyciągać do usług coraz większą liczbę klientów. Play właśnie poprawił taryfy łączone, możliwe do aktywacji, gdy korzystamy z różnych usług i obniżył koszty abonamentu 5G.

Łączenie usług z dodatkowymi oszczędnościami

Play postanowił zrewidować swoją ofertę dla osób, które wolą połączyć różne usługi w jedną i rozliczać się z nich na wspólnej fakturze. Dzięki takiemu rozwiązaniu, jesteśmy w stanie nie tylko zyskać większą przejrzystość wydatków, ale także je zmniejszyć. A to dlatego, że rabaty za kolejne usługi w Play kumulują się – im więcej połączymy, tym większy rabat dostaniemy. Do wyboru mamy oferty głosowe, dostęp do internetu zarówno stacjonarnego, jak i przenośnego oraz telewizję w wariancie podstawowym lub rozszerzonym.

I tak, dokupując jednocześnie internet i telewizję do abonamentu głosowego, można otrzymać nawet 30 złotych rabatu miesięcznie. A jeśli zdecydujemy się na jedną z tych usług: internet lub telewizję, dobierana usługa będzie tańsza o 10 złotych.

Najtańsza oferta internetu i telewizji zaczyna się już od 30 złotych. Do tego można dobrać 49-calowy telewizor 4K (dokładnie LG 45UN711C), za którego 6 rat zapłaci operator. Sam internet dostępny jest w wariancie stacjonarnym lub bezprzewodowym, z routerem domowym lub zestawem NET BOX.

Najtańszy abonament 5G od Play

1 czerwca Play uruchamia specjalną promocję, w ramach której po przeniesieniu numeru do Fioletowych, możemy skorzystać z abonamentu 5G w ofercie Play HOMEBOX. W takich okolicznościach, do dyspozycji będziemy mieć nie 75 GB, a 150 GB danych w pełnej prędkości – za 25 złotych miesięcznie! Każdy kolejny numer to także wydatek 25 złotych miesięcznie, zaś piąty jest całkowicie darmowy.

W ramach taryfy Play HOMEBOX każdy klient otrzymuje również kartę do internetu domowego 200 GB z pełną prędkością, nielimitowane rozmowy i SMS-y do wszystkich, dostęp do podstawowego pakietu PLAY NOW, a także możliwość korzystania z serwisu muzycznego Tidal przez 3 miesiące w prezencie.