Sieć 5G Orange dostępna od teraz również w Trójmieście

Sieć 5G, mimo że wzbudza wiele kontrowersji, działa na klientów jak magnes, a przynajmniej takie wrażenie można odnieść, jeśli spojrzeć, jak dużą popularnością cieszą się smartfony z modemami 5G w Orange. Teraz ich sprzedaż powinna jeszcze bardziej wzrosnąć, ponieważ 5G Orange jest dostępne również w Trójmieście.

5G to przyszłość, która musi nadejść

5G jest przełomową technologią i ogromnie wpłynie na jakość usług. Aktualnie jest świadczona na częstotliwościach 2100 MHz i 2600 MHz (i w pierwszym przypadku pasmo jest współdzielone z 4G LTE; tylko ostatnie jest w 100% zagospodarowane przez Plusa na 5G), ale docelowo 5G wykorzysta również 700 MHz, 3,4-3,8 GHz (potocznie zwane 3,6 GHz) i 26 GHz (mmWave).

Jak podaje Qualcomm, technologia 5G teoretycznie jest w stanie zapewnić transmisję danych z prędkością nawet 20 Gbit/s, ale prawdopodobnie nigdy żadnemu użytkownikowi nie uda się osiągnąć takiego transferu. Najważniejsze w jej przypadku jest bowiem to, że może ona obsłużyć znacznie więcej urządzeń niż 4G (milion na 1 km² vs milion na 500 km²), a to szalenie istotne w czasach, gdy coraz więcej sprzętów jest podłączonych do sieci.

Finalnie może zatem być tak, że użytkownicy, gdy już 5G stanie się powszechne, nie uświadczą diametralnie wyższych prędkości, ale jednocześnie nie odczują spadku jakości usług, co miałoby miejsce, gdyby operatorzy pozostali przy 4G (mówiąc kolokwialnie, sieć „napełniłaby się po sam korek”, co już teraz coraz częściej się zdarza).

Czy się zatem komuś podoba, czy nie, 5G musi zostać wdrożone na szeroką skalę.

5G Orange dostępne od teraz również w Trójmieście

Gdańsk, Gdynia i Sopot są kolejnymi miejscowościami na mapie Polski, w których dostępne jest 5G Orange. Operator podaje, że obejmuje ono swoim zasięgiem około 90 tysięcy mieszkańców Trójmiasta, w tym główny szlak komunikacyjny i m.in. gdańskie Stare Miasto.

źródło: Orange

5G Orange zostało uruchomione już na ponad 1600 stacji bazowych na terenie całego kraju nad Wisłą, a klienci mogą kupić jeden z ponad 30 smartfonów różnych marek z modemem 5G, który obsłuży #hello5G. Aktualnie technologia ta obejmuje swoim zasięgiem ~6 mln użytkowników w ok. 400 miejscowościach, a więc około milion mniej niż 5G Plusa.

Oprócz smartfona z modemem 5G, aby korzystać z 5G Orange, należy też posiadać taryfę, dającą dostęp do tej technologii (na przykład w Orange Flex jest to pakiet za 80 złotych ze 100 GB internetu).