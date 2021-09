Wiemy, jaką pojemność ma akumulator w iPhone 13 (mini) i iPhone 13 Pro (Max)

Wczoraj ruszyła przedsprzedaż iPhone’ów 13. Mimo że smartfony nie trafiły jeszcze do klientów, wiemy coraz więcej o ich specyfikacji technicznej oraz możliwościach. Teraz natomiast dowiedzieliśmy się, jaką pojemność ma akumulator w iPhone 13.

Wiemy już to, czego Apple nie powiedziało

Apple ma swoisty sposób informowania o specyfikacji technicznej swoich urządzeń. Producent nie ujawnia wielu informacji, w tym o ilości RAM i pojemności akumulatorów w smartfonach. Dane te dość szybko wychodzą jednak na światło dzienne – wiemy już, że iPhone 13 i 13 mini mają po 4 GB RAM, a iPhone 13 Pro i 13 Pro Max po 6 GB RAM. Pod tym względem nic się nie zmieniło względem bezpośrednich poprzedników.

Podczas oficjalnej prezentacji Apple pochwaliło się, że iPhone 13 mini i 13 Pro będą pracować na jednym ładowaniu 1,5 godziny dłużej niż ich poprzednicy, natomiast iPhone’y 13 i 13 Pro Max nawet o 2,5 godziny.

Ktoś żartobliwie zauważył, że gigant z Cupertino co roku przy okazji premiery nowej generacji iPhone’ów informuje o dłuższym czasie pracy w porównaniu do poprzedniej i gdyby dodać podawane przez firmę wartości, to iPhone’y powinny działać na baterii kilka dni, ale tak oczywiście nie jest.

Jaką pojemność ma akumulator w iPhone 13 (mini) i iPhone 13 Pro (Max)?

Apple nie podaje pojemności akumulatorów w swoich smartfonach prawdopodobnie dlatego, że często wypada ona blado na tle baterii w urządzeniach z Androidem. Trzeba jednak pamiętać o tym, że gigant z Cupertino ma swój własny system i na dodatek stosuje autorski procesor, co daje mu ogromną przewagę nad konkurencją. Dzięki temu iPhone’y naprawdę potrafią zapewnić satysfakcjonujący czas pracy na jednym ładowaniu. Oczywiście nie dla wszystkich, ale tak samo jest też w przypadku użytkowników smartfonów z Andoridem.

źródło: Apple

Prędzej czy później i tak dowiadujemy się jednak, akumulatory o jakich pojemnościach mają iPhone’y i nie inaczej jest tym razem. Chemtrec ujawnił, że iPhone 13 mini ma baterię 9,34 Wh, iPhone 13 – 12,41 Wh, iPhone 13 Pro – 11,97 Wh, a iPhone 13 Pro Max – 16,75 Wh. Dla porównania, iPhone 12 mini ma akumulator o pojemności 8,57 Wh, iPhone 12 i iPhone 12 Pro – 10,78 Wh, a iPhone 12 Pro Max – 14,13 Wh.

Jak zatem widać, Apple zastosowało większe baterie we wszystkich czterech modelach, co w połączeniu ze zaktualizowanym procesorem (bo Apple A15 Bionic nie różni się zbyt mocno od Apple A14 Bionic, choć ma znacznie wydajniejszy układ graficzny) faktycznie powinno przełożyć się na dłuższy czas pracy na pojedynczym ładowaniu.

Oczywiście w modelach z dopiskiem „Pro” skutecznie może go skrócić odświeżanie obrazu z częstotliwością 120 Hz, aczkolwiek Apple zadbało o to, aby dostosowywało się ono automatycznie i dynamicznie do aktualnego scenariusza użytkowania. Wyłączenie wysokiego odświeżania na stałe powinno jednak znacząco odciążyć akumulator.