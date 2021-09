Nowość: Pakiet Start w PLAY NOW TV już za 10 złotych w Play

Klienci Play już od dłuższego czasu mogą kupić telewizję – usługa PLAY NOW TV oficjalnie wystartowała w kwietniu 2019 roku, czyli blisko dwa i pół roku temu. Operator cały czas ją ulepsza, aby była jeszcze bardziej atrakcyjna i konkurencyjna – dziś dodał do oferty nowy pakiet oraz wzbogacił listę dostępnych kanałów o kilkanaście nowych programów.

Nowość: Pakiet Start w PLAY NOW TV BOX już za 10 złotych w Play

Play przygotował nowy pakiet dla osób, które nie miały jeszcze styczności z oferowaną przez niego telewizją. Pakiet Start w PLAY NOW TV BOX kosztuje już od 10 złotych miesięcznie, aczkolwiek „od” ma tu duże znaczenie, ponieważ tyle zapłacą ci, którzy są już klientami tego operatora.

Reklama

Cena dla nowych klientów sieci Play to natomiast 20 złotych miesięcznie. Co więcej, podane wyżej ceny obejmują rabaty za wybór e-faktury i terminowe płatności (5 złotych) oraz zgody marketingowe i na profilowanie (również 5 złotych). Ponadto w obu przypadkach umowa podpisywana jest na okres 24 miesięcy.

W ramach pakietu Start w PLAY NOW TV klient otrzymuje dostęp pod ponad 30 podstawowych kanałów o różnorodnej tematyce – wśród nich znajdują się m.in. Polsat, TV4, TV Puls, TV Puls 2, Polo TV, Eska TV, Stopklatka, WP TV, TVP 1, TVP 2 i TVN.

Listę programów można jednak dodatkowo i bez dodatkowych opłat rozszerzyć o kanały telewizji naziemnej, ponieważ oferta PLAY NOW TV sprzedawana jest wraz z dekoderem TV BOX, do którego klient może podłączyć antenę.

Ponadto użytkownicy PLAY NOW TV BOX otrzymają również możliwość korzystania z nowego w Polsce serwisu Viaplay przez jeden miesiąc. Później, w przypadku chęci kontynuowania subskrypcji, miesięczna opłata wyniesie 34 złote i można ją dopisać do rachunku Play, podobnie jak abonament za Netflix i Amazon Prime Video.

Jednocześnie Play poinformował, że posiadacze PLAY NOW i PLAY NOW TV oraz pakietów Start i Podstawowego będą od teraz mogli oglądać 12 nowych programów o różnej tematyce. Na liście są zarówno kanały kierowane do najmłodszych (TOP KIDS JR HD), jak i tych nieco starszych (ANTENA HD) oraz całych rodzin (Active Family), a także m.in. muzyczne i rozrywkowe.

źródło: Biuro prasowe Play

Usługa PLAY NOW TV jest dostępna zarówno za pośrednictwem dodawanego w zestawie urządzenia TV BOX, jak i dedykowanej strony internetowej playnow.pl oraz w aplikacjach mobilnych i na smart TV.