Nowa oferta Play z Viaplay. Wybrani klienci będą mogli korzystać z serwisu za darmo

Serwis Viaplay wystartował w Polsce na początku sierpnia 2021 roku i właśnie został włączony do oferty kolejnego operatora. Wybrani klienci sieci Play będą mogli korzystać z niego za darmo przez określony czas.

Nowa oferta Play z Viaplay w pakiecie

Obecni klienci operatora, którzy posiadają już umowę na abonament, mogą dokupić ofertę łączoną, w skład której wchodzi internet stacjonarny i telewizja PLAY NOW TV (z urządzeniem TV BOX), zapewniająca możliwość oglądania ponad 50 kanałów, w tym Disneya, FOX, National Geographic, Comedy Central czy History, a także dostęp do serwisu Viaplay – opłata za taki zestaw zaczyna się już od 45 złotych miesięcznie (po rabatach).

W tym miejscu warto przypomnieć, że miesięczna subskrypcja serwisu Viaplay kosztuje 34 złotych, zatem przygotowana przez operatora oferta wygląda naprawdę atrakcyjnie. Jeżeli natomiast klient chciałby otrzymać dostęp do większej liczby kanałów, wówczas może wybrać ofertę internetu z rozszerzonym pakietem telewizyjnym za 65 złotych miesięcznie – wtedy będzie mógł oglądać ponad 100 kanałów telewizyjnych, w tym Eleven Sports 1 4K, AXN, TVN24 czy Kino Polska.

Nowa oferta PLAY NOW TV

Jednocześnie operator wprowadza do sprzedaży trzy nowe oferty telewizji PLAY NOW TV z dekoderem TV BOX 4K HDR z systemem Android TV. Klient może wykupić pakiet START od 10 złotych miesięcznie (30+ kanałów), PODSTAWOWY od 25 złotych co miesiąc (50+ kanałów) lub ROZSZERZONY od 45 złotych miesięcznie (100+ kanałów).

Osoby, które wybiorą pakiet START, otrzymają dostęp do serwisu Viaplay na 30 dni za darmo, natomiast użytkownicy pozostałych dwóch przez cały okres trwania umowy bez dodatkowych opłat.

Viaplay za darmo dla obecnych klientów Play

Często jest tak, że obecni klienci mogą tylko z zazdrością patrzeć na ofertę dla nowych, ale nie tym razem. Wszyscy użytkownicy ofert telewizyjnych z dekoderem PLAY NOW TV BOX otrzymają całkowicie za darmo dostęp do platformy Viaplay do końca stycznia 2022 roku.

Jedyne, co trzeba zrobić, to zarejestrować się w tym serwisie – operator informuje, że SMS-y z linkiem do rejestracji będą wysyłane od dziś do 10 września 2021 roku. Warto też dodać, że 31 stycznia 2022 roku dostęp zostanie wyłączony, a jeżeli ktoś zechce dalej korzystać z tej platformy, będzie mógł dopisać opłatę za nią do rachunku. Dla przypomnienia – wynosi ona 34 złotych miesięcznie.

Ponadto wszyscy posiadacze umowy abonamentowej (głosowej lub na internet) otrzymają dostęp do Viaplay za darmo na 30 dni (można go aktywować w aplikacji Play24), aczkolwiek to żaden prezent, ponieważ sam serwis oferuje 30-dniowy okres próbny bez żadnych opłat.