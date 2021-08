Netflix w Polsce oferuje gry w subskrypcji! Na początek dwa tytuły na Androida

Stało się. Netflix w Polsce ogłosił, że wprowadza do swojego serwisu sekcję z grami. Na pierwszy ogień idą dwie produkcje z uniwersum serialu Stranger Things.

Gry na Netflix – pierwsze koty za płoty

O tym, że Netflix zamierza wkroczyć na rynek subskrypcji gier mówiło się już od miesięcy. W maju niektórzy wpadli na trop testów prowadzonych przez Netfliksa na niektórych rynkach, a dziś twitterowe konto Netflix Polska podało kilka informacji na temat nadchodzącej usługi.

Reklama

Porozmawiajmy o grach na Netflix. Od dzisiaj użytkownicy w Polsce mogą wypróbować dwie gry mobilne na Androidzie: Stranger Things 1984 i Stranger Things 3. Jesteśmy na wczesnym etapie i mamy jeszcze dużo pracy do wykonania w nadchodzących miesiącach, ale to nasz pierwszy krok. pic.twitter.com/T2QlTH4xoY — Netflix Polska (@NetflixPL) August 26, 2021

Już od dziś użytkownicy Netflix w Polsce będą mogli wypróbować dwie gry mobilne na Androidzie: Stranger Things 1984 i Stranger Things 3. Dostępne są w mobilnej aplikacji Netflix. Jak na razie, serwis przekazuje, że wszystko znajduje się na wczesnym etapie i pozostało jeszcze dużo pracy do wykonania w nadchodzących miesiącach.

Zdanie o „nadchodzących miesiącach” zdradza, że usługa będzie mogła być gotowa najwcześniej na zimę tego roku, a może nawet jej premiera zostanie ustalona na początek roku 2022. Niezależnie od tego, jak szybko pójdzie Netfliksowi z urządzeniem kącika dla graczy, jest kilka rzeczy, których zdaniem firmy będzie można być pewnym:

W grach dostępnych w subskrypcji nie będą wyświetlać się reklamy. W apkach nie będą zawarte żadne opcje mikrotransakcyjne i zakupowe. Gry dostępne będą w ramach subskrypcji Netflix.

Nie wiadomo jeszcze, czy modyfikacja usług będzie wiązać się też ze zmianą cenników. Netflix w Polsce dopiero co ustalał nowe ceny dla niektórych pakietów, więc przynajmniej na razie nie spodziewamy się żadnych podwyżek.

Stranger Things 1984

Konkurencja dla Apple i Google

Apple oraz Google mają własne usługi subskrypcyjne, w których oferowany jest nielimitowany dostęp do gier ze sklepu z aplikacjami. Są to Apple Arcade oraz Google Play Pass. Nie cieszą się one szczególną popularnością, ale w wypadku usługi Netfliksa może być inaczej – wszak specjalna zawartość dla graczy będzie częścią klasycznej subskrypcji Netflix. Takie podejście może się naprawdę opłacić.