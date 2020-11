MagSafe Duo i skórzany futerał do iPhone’a 12 w sklepie Apple. Ceny zwalają z nóg

Mogłoby się wydawać, że przyzwyczailiśmy się do specyficznego cennika Apple. Cóż, firma Tima Cooka potrafi nas jeszcze zaskoczyć, niestety… negatywnie. Dobrym przykładem są ceny ładowarki MagSafe Duo i skórzanego futerału do iPhone’a.

Apple promuje nową markę akcesoriów

Wraz iPhone’ami 12 zadebiutowały akcesoria MagSafe. Korzystają one z zestawu magnesów umieszczonych pod pokrywą tylnego panelu nowych smartfonów z Cupertino. Dzięki temu, trzymają się one obudowy, bez konieczności korzystania z dodatkowych zaczepów, a w przypadku bezprzewodowych ładowarek znacznie łatwiej o idealne położenie iPhone’a na powierzchni ładującej.

W ofercie Apple już teraz znajdziemy całkiem interesujący zestaw akcesoriów – różne rodzaje etui, ładowarki, a nawet portfel na karty. Niestety, mimo iż prezentują się one całkiem interesująco, to zazwyczaj ich cena nie należy do zbyt atrakcyjnych. Co więcej, w cenie niektórych akcesoriów można już kupić smartfon. Owszem, taki z niskiej półki, ale jednak.

MagSafe Duo i naprawdę drogie etui

Do już dostępnych dodatków do iPhone’ów, które korzystają z rozwiązania MagSafe, dołączyły właśnie kolejne. Obecnie nie można ich jeszcze zamawiać, ale dzięki obecności w internetowym sklepie Apple, poznaliśmy ich oficjalną cenę.

Pierwszym akcesorium jest bezprzewodowa ładowarka MagSafe Duo, która umożliwia ładowanie dwóch urządzeń jednocześnie. Jak informuje samo Apple, ładowarka może posłużyć do uzupełnienia energii w iPhonie, Apple Watchu, AirPodsach i innych urządzeniach zgodnych ze standardem Qi. Cena? Cóż, dokładnie 679 złotych!

Niestety, kupno MagSafe Duo niekoniecznie oznacza koniec wydatków. Ładowarka jest bowiem sprzedawana bez zasilacza, a zalecany o mocy 20W to wydatek 100 złotych. Łącznie więc możemy zapłacić nawet 779 złotych. Trzeba przyznać, że naprawdę sporo.

W ofercie Apple znajdziemy pojedynczą ładowarkę MagSafe w cenie 199 złotych. Co ciekawe, kupno dwóch oddzielnych ładowarek wyjdzie taniej niż wybór MagSafe Duo – 400 złotych za ładowarki i ewentualnie 200 złotych za dwa zasilacze 20 W. Łącznie, w przybliżeniu, to 600 złotych.

Przejdźmy do drugiego akcesorium, czyli skórzanego futerału do iPhone’a 12. Apple wspomina, że skórzany futerał z MagSafe do iPhone’a pozwala cieszyć się przepięknym dizajnem urządzenia, a jednocześnie zapewnia mu doskonałą ochronę. No dobrze, a ile taka wizualna przyjemność kosztuje? Dokładnie 629 złotych.

Na koniec, dla osób które zdecydują się na kupno wspomnianego przed chwilą etui, postanowilem zostawić „interesujący” opis z oficjalnej strony wsparcia Apple.

Odnosi się on do ładowarek MagSafe oraz Magsafe Duo i brzmi następująco: