Apple rozpoczna sprzedaż MagSafe Duo. Szykujcie się na ogromny wydatek

Premiera nowych iPhone’ów odbyła się już ponad miesiąc temu, więc mieliśmy trochę czasu, żeby przetrawić to, że w pudełku nie ma z nimi ładowarki. Razem z telefonami zaprezentowano też ładowarkę MagSafe, która umożliwia ładowanie jednego urządzenia. Teraz do sklepów trafiła stacja ładująca do dwóch urządzeń naraz – MagSafe Duo.

źródło: Apple

Do AirPower jej raczej daleko

AirPower miało być rewolucją w technologii bezprzewodowego ładowania, umożliwiając ładowanie nawet trzech urządzeń niezależnie od ich położenia. Dodatkowo informacje o tym, co znajduje się na macie i poziomie baterii, miały być wysyłane na iPhone’a.

AirPower została zapowiedziana wraz z iPhonem X w 2017 roku i anulowana po dwóch latach, ponieważ Apple stwierdziło, że urządzenie nie sprosta wysokim standardom firmy. Wtedy też Gigant z Cupertino oznajmił, że dołoży wszelkich starań do rozwoju technologii ładowania bezprzewodowego.

AirPower (źródło: Apple)

Tak też się stało – w październiku tego roku pokazano nową ładowarkę bezprzewodową MagSafe, a ponad miesiąc poźniej w sklepach pojawia się większa – MagSafe Duo w cenie 679 złotych.

W wyglądzie trudno doszukać się podobieństwa do AirPower, a do tego ładowarka nie będzie tak efektywna jak mata, bowiem na MagSafe Duo urządzenia muszą być dokładnie położone na ładującym polu. Maksymalna moc ładowania to 14 W. Pomijając te kwestie, MagSafe Duo wydaje się być najbliższym bratem AirPower w ofercie Apple.

Nowa ładowarka w zamian daje nam możliwość pionowego ustawienia jednego z pól, aby łatwiej ładować smartwatcha lub używać go np. na szafce nocnej. Ponadto można ją także złożyć na pół, aby zajmowała mniej miejsca podczas transportu.



źródło: Apple

To może tym razem dostaniemy zasilacz?

Nic bardziej mylnego – Apple, mimo że cena jest ponad trzy razy wyższa (!) niż ładowarki MagSafe za 199 złotych, nie zdecydowało się dołączyć do zestawu zasilacza.

Zakładając, że nie posiadamy adaptera lub potrzebujemy drugiego, należy dokupić 20 W zasilacz za 99 złotych, aby ładować z mocą 11 W. Ładowanie z mocą 14 W będzie wymagało zasilacza o mocy co najmniej 27 W (30 W kosztuje 249 złotych).