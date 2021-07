Ależ ma dziwne plecki obudowy. Oto nowy smartfon realme GT Master Edition

Smartfony realme często zyskują jakieś egzotyczne wersje, i właśnie taki produkt zaprezentowała dziś firma. Przed Wami realme GT Master Edition.

realme GT Master Edition – coś ekskluzywnego

Marka realme ma w zwyczaju prezentować edycje Master Edition dla swoich najlepszych smartfonów. Stosuje w nich lepsze materiały wykończenia obudowy i stawia na niecodzienny design. Znakomitym przykładem jest powierzenie realme GT wyobraźni Naoto Fukasawie, japońskiemu projektantowi przemysłowemu. W ten sposób powstały modele realme GT Master Edition i GT Master Exploration Edition.

realme GT Master Edition i GT Master Exploration Edition – (fot. GSMarena)

Kto by pomyślał, że inspiracją do stworzenia niepowtarzalnego wzoru obudowy może być walizka z prążkowanymi wzorami. Właśnie do tego motywu sięgał Fukasawa w zleceniu dla realme. Dwa nowe urządzenia są wykończone ekologiczną skórą lub bardziej tradycyjnym matowym szkłem.

Opcja z „walizkową fakturą”, czyli GT Master Exploration Edition, wyposażona jest w zakrzywiony wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,55 cala z częstotliwością odświeżania 120 Hz i rozdzielczością FHD+. Wersja GT Master Edition ma płaski panel o przekątnej 6,43 cala i takich samych parametrach. W górnej części ekranu znajduje się obiektyw przedniego aparatu z matrycą 32 Mpix. W wyświetlacz wbudowano także czytnik linii papilarnych.

realme GT Master Exploration Edition – (fot. GSMarena)

Kolejne różnice w wydajności i aparatach

Dwie wyjątkowe wersje mają różne aparaty. Podstawowy Master Edition zyskał podstawowy sensor 64 Mpix, ultraszerokokątny aparat 8 Mpix i czujnik 2 Mpix dla ujęć makro. Z kolei do Master Exploration Edition trafiła już matryca główna Sony IMX766 o rozdzielczości 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu. Do tego mamy 16 Mpix z obiektywem szerokokątnym i czujnik makro 2 Mpix.

realme GT Master Exploration Edition – (fot. GSMarena)

Wersja „walizkowa” ma mocniejszy procesor Qualcomm Snapdragon 870, zaś podstawowy GT ME działa na Snapdragonie 778. W zależności od wersji, użytkownik dysponuje od 8 GB do 12 GB RAM i 128 GB lub 256 GB pamięci wewnętrznej. W opcji Exploration Edition znajdziemy baterię o pojemności 4500 mAh, zaś w „zwykłym” Master Edition montuje się ogniwo 4300 mAh. Dołączona ładowarka uzupełnia energię z mocą 65 W.

Sprzedaż smartfonów rozpoczyna się w Chinach od 30 lipca. Mówi się, że urządzenia te trafią także do Europy. Ceny przedstawiają się następująco: