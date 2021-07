Jeśli czekasz na Xiaomi Mi 12, to zacznij zbierać pieniądze, bo zapowiada się znakomicie

Xiaomi co roku podnosi poprzeczkę i nie inaczej będzie w przypadku Xiaomi Mi 12. Smartfon, który prawdopodobnie zadebiutuje jeszcze w tym roku, zapowiada się wyśmienicie. Właśnie pojawiły się pierwsze, bardzo obiecujące informacje na jego temat.

Xiaomi zaskoczyło wyjątkowo wczesną premierą Xiaomi Mi 11. Dla przypomnienia, smartfon zadebiutował pod koniec 2020 roku, podczas gdy spodziewaliśmy się jego prezentacji dopiero w 2021. Wygląda jednak na to, że historia się powtórzy, ponieważ Xiaomi Mi 12 ma zostać zaanonsowany jeszcze w tym roku.

Xiaomi Mi 12 zapowiada się prawdziwie topowo

Coraz więcej wskazuje też na to, że będzie to pierwszy smartfon z najnowszym, topowym procesorem Qualcomm Snapdragon 898, który podobno zostanie zaprezentowany już w 2021 roku. Mówi się, że ma on być oparty na rdzeniach na nowej architekturze Armv9, a główny Cortex-X2 będzie w stanie „rozkręcić” się do nawet 3,09 GHz. Dla porównania, aktualnie najwydajniejszy Snapdragon 888+ taktuje z częstotliwością do 2,995 GHz.

Osiągnąć nieosiągalną do tej pory wydajność pomoże też zastosowanie nowej generacji LPDDR5x RAM. Mówi się o niej już od dawna, lecz wciąż nie została ona wprowadzona na rynek. Xiaomi Mi 12 może zatem być pierwszym smartfonem na świecie z nowymi kośćmi RAM na pokładzie.

fot. Samsung

To jednak jeszcze nie koniec obiecujących wiadomości na temat Xiaomi Mi 12. Niedawno pojawiły się bowiem nieoficjalne doniesienia, według których Xiaomi jest żywo zainteresowane zamontowaniem w swoich smartfonach matrycy o rekordowej rozdzielczości 200 Mpix – niewykluczone, że taka znajdzie się także we flagowym modelu i prawdopodobnie będzie on pierwszym na rynku z aparatem z takim sensorem.

Jednocześnie w skład serii Xiaomi Mi 12 może wejść model, który będzie obsługiwał ładowanie przewodowe HyperCharge o mocy 200 W. Ta sama technologia pozwala też ładować urządzenie indukcyjnie z mocą 120 W. Mówi się jednak, że rozwiązanie to prawdopodobnie nie trafi do bazowego modelu, który zadebiutuje jeszcze w 2021 roku, tylko do wersji z dopiskiem „Ultra”.

Data premiery Xiaomi Mi 12 nie jest jeszcze znana, ale jeżeli Xiaomi faktycznie planuje zaprezentować ten smartfon w tym roku, możemy się spodziewać kolejnych, prawdopodobnie nie mniej interesujących doniesień na jego temat.