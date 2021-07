Ten najmocniejszy procesor mobilny trafi do flagowych smartfonów w 2022 roku

Procesory mobilne to jedne z najważniejszych elementów smartfonów. Zwykle, zaraz po zorientowaniu się, jaką przekątną ma ekran danego urządzenia, interesujemy się właśnie tym podzespołem. Jak ma nazywać się następca mocnego Snapdragona 888?

Nowy rok, nowy Snapdragon

Aktualnie najmocniejszym procesorem mobilnym od Qualcomma jest Snapdragon 888 Plus. Model ten zaprezentowano całkiem niedawno – niewiele ponad miesiąc temu. Qualcomm nie może jednak zatrzymać cyklu wydawniczego, więc już teraz opracowuje flagowy chipset na przyszły rok. Jak donosi informator Ice Universe, nowy kawałek krzemu będzie nosił nazwę Snapdragon 898. Nie jest to specjalnym zaskoczeniem, wszak Qualcomm jest dość przewidywalny, jeśli chodzi o nazewnictwo swoich układów. Ciekawiej zrobi się w 2023 roku, kiedy zabraknie skali, by kontynuować aktualną politykę nazewniczą.

Reklama

Qualcomm Snapdragon 888

To, co nas najbardziej interesuje, to wydajność nowego procesora. Ta ma być niekwestionowanie wyższa od tego, co prezentują aktualnie Snapdragon 888 i Snapdragon 888 Plus. Ten pierwszy, z maksymalnym taktowaniem 2,84 GHz na pewno nie będzie miał startu do przyszłorocznego Snapdragona 898. Spodziewamy się, że to monstrum będzie w stanie rozkręcić się do 3,09 GHz, co zostawi w tyle nawet Snapdragona 888 Plus – obecnego lidera zestawień najbardziej wydajnych układów mobilnych. Skąd taki kopniak wydajnościowy?

Rdzenie świeżutkie, prosto z pieca

Za spory potencjał Snapdagona 898 mają odpowiadać nowe rdzenie Armv9, włącznie z rdzeniami Cortex-A710, stworzonymi dla wykonywania bardziej obciążających zadań oraz Cortex-A510, które będą charakteryzować się bardziej ekonomiczną kulturą pracy. Najpewniej trzeba będzie też spodziewać się kolejnych usprawnień w kwestii możliwości układu graficznego Adreno, ale o tym na razie ci-chut-ko.

Nie wiadomo też, kiedy dokładnie spodziewać się nowej flagowej platformy mobilnej, ale jeśli historia miałaby być dla nas jakąś wskazówką, to można by strzelać w końcówkę 2021 roku. To zwykle wtedy Qualcomm chwali się swoimi dokonaniami, jeśli chodzi o rozwój mobilnych układów.