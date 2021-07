Xiaomi może znów jako pierwsze zaprezentować smartfon z nowym, flagowym Snapdragonem

Coraz więcej wskazuje na to, że Xiaomi Mi 12 zadebiutuje jeszcze przed końcem 2021 roku. Według nieoficjalnych informacji, przyśpieszona premiera następcy najmocniejszego procesora do urządzeń z Androidem ma przyczynić się do wczesnego debiutu nowego flagowca Xiaomi.

Procesor Qualcomm Snapdragon 895 podniesie poprzeczkę

Na temat kolejnego, flagowego procesora autorstwa Qualcomma, powiedziano już wiele. Garść najistotniejszych informacji na temat nachodzącego chipu od Amerykanów zdradził Evan Blass, leakster słynący z celności swoich informacji. Następca Snapdragona 888 najprawdopodobniej zostanie oznaczony numerem 895 i będzie pierwszym układem opracowanym w 4 nm procesie litograficznym. Ma on wykorzystywać rdzenie Kryo 780, zdolne taktować z częstotliwością ponad 3 GHz. Udoskonalony zostanie także układ graficzny – z platformą mobilną Qualcomm zintegruje Adreno 730 GPU.

Reklama

Następca Snapdragon 888 ma podnieść poprzeczkę jeszcze wyżej (fot. Qualcomm)

Pierwotnie oficjalną zapowiedź nowego procesora planowano na koniec 2021 roku, w związku z czym logiczne było oczekiwanie premiery nowych urządzeń z nim na pokładzie na początku 2022 roku. Wieść jednak niesie, że Qualcomm nie chce czekać i zamierza wydać nowy układ wcześniej, a co za tym idzie – przyśpieszyć wprowadzenie na rynek smartfonów, wyposażonych w platformę mobilną Snapdragon 895.

Premiera Xiaomi Mi 12 już w grudniu?

Informacje ujawnione przez kolejnego znanego leakstera (Ice Universe) sugerują, że premiera Xiaomi Mi 12 odbędzie się jeszcze w 2021 roku. To właśnie Chińczycy mieliby być pierwszym beneficjentem szybszego wydania flagowego procesora.

Co więcej, w jednym z wywiadów dyrektor generalny Lenovo stwierdził, że pierwsze urządzenia z nowym procesorem Qualcomm Snapdragon 895 powinny trafić na rynek jeszcze przed rozpoczęciem 2022 roku. Dodając do tego prędkość, z jaką Xiaomi wydaje swoje nowe urządzenia, można sądzić, że taki scenariusz jest wielce prawdopodobny.

Czy Xiaomi Mi 11 Ultra nie będzie już najlepszym fotograficznym smartfonem producenta? (fot. Tabletowo.pl)

Co ciekawe, model Xiaomi Mi 12 może być także pierwszym smartfonem z matrycą aparatu głównego o rekordowej rozdzielczości. Wcześniejsze doniesienia sugerowały wykorzystanie 200 Mpix modułu autorstwa Samsunga o wielkości 1/1,37″ z technologią łączenia 16 pikseli w jeden. Nie jest tajemnicą, że Koreańczycy ściśle współpracują z Xiaomi w kwestii wykorzystania potencjału wspominanego sensora. Przez pewien czas wydawało się, że moduł trafi do któregoś modelu z serii ZTE Axon 30, jednakże producent ostatecznie zrezygnował z takiego rozwiązania na rzecz bardziej sprawdzonych rozwiązań.