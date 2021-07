Marki Cyfrowy Polsat, Cyfrowy Polsat GO i Ipla znikną z rynku

Grupa Polsat Plus, wcześniej znana jako Grupa Polsat, wprowadza ogromne zmiany w swoich strukturach. Odświeżenie logotypów marek Polsat i Plus to dopiero początek – okazuje się, że wkrótce Cyfrowy Polsat zostanie zastąpiony przez Polsat Box. Jednocześnie rebrandingu doczekają się też inne usługi Grupy.

Polsat BOX zastąpi Cyfrowy Polsat

Cyfrowy Polsat to marka doskonale znana klientom w Polsce. Wkrótce jednak będą się oni musieli przyzwyczaić do nowej nazwy, bowiem zostanie ona przemianowana na Polsat Box. Prezes Grupy Polsat Plus, Mirosław Błaszczyk, uzasadnia takie posunięcie dostosowaniem przez firmę oferty do „potrzeb oraz zwyczajów klientów”.

Nowa marka będzie promowana hasłem „Wybierz swoje wszystko”, podobnie jak inne, które wchodzą w skład Grupy Polsat Plus. Jednocześnie diametralnie zmieni się jej logo, aby było spójne wizualnie z nowymi logotypami Polsatu i Plusa.

źródło: Wirtualne Media

Rebrandingu doczekają się też inne usługi Grupy Polsat Plus

To jednak nie jedyna zmiana, na jaką muszą przygotować się klienci. Z rynku znikną bowiem również usługi Cyfrowy Polsat GO oraz Ipla – zostaną one zastąpione nowymi platformami: Polsat Box GO i Polsat GO.

Pierwsza z nich za opłatą będzie oferować różne pakiety treści, w tym ponad 100 stacji telewizyjnych od Telewizji Polsat i innych nadawców. Z kolei druga z ww. udostępni nieodpłatnie treści Telewizji Polsat.

Jak podaje serwis Wirtualne Media, na tę chwilę nie wiadomo, kiedy Grupa Polsat Plus rozpocznie rebranding swoich marek i uruchomi nowe platformy. Przy okazji prezentacji nowych logotypów Polsatu i Plusa informowano jednak, że „ewolucyjne zmiany” zostały podzielone na kilka etapów i będą wprowadzane stopniowo.

Jednocześnie trwa nowa kampania teaserowa Grupy Polsat Plus pod hasłem „Kto rządzi?” – kilkusekundowe spoty są regularnie puszczane w telewizji, a ponadto są dostępne również na dedykowanym kanale w serwisie YouTube. Nie cieszą się one jednak zbyt dobrymi opiniami wśród użytkowników, ponieważ liczba łapek w dół pod każdym wideo kilkukrotnie przekracza liczbę kciuków w górę.

Niewykluczone, że wynika to z faktu, że ludzie nie wiedzą, o co tu chodzi i dlatego negatywnie odbierają tę kampanię. Wkrótce prawdopodobnie się to zmieni, kiedy Grupa Polsat Plus zrobi kolejny krok.