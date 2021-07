Przygotujcie się: znamy datę premiery nowego smartfona marki OnePlus

Powoli przyzwyczajamy się do tego, że OnePlus prezentuje nowe smartfony częściej niż tylko dwa razy do roku. Producent właśnie zapowiedział premierę kolejnego – OnePlus Nord 2 5G zadebiutuje jeszcze w tym miesiącu i będzie dostępny również w Europie.

Oferta marki OnePlus bardzo szybko się powiększa. Ostatnimi nowościami są OnePlus Nord N200 i OnePlus Nord CE, który jest już dostępny w sprzedaży w Polsce. Wkrótce do rodziny Nord dołączy kolejny model. On także trafi do Europy, zatem kupią go też klienci z Polski.

Reklama

Data premiery OnePlus Nord 2 5G jest już znana

Model ten pojawił się na horyzoncie już jakiś czas temu. Niedawno producent ujawnił (a właściwie potwierdził) informację, że zostanie on wyposażony w bardzo wydajny procesor MediaTek Dimensity 1200 z rdzeniem, który potrafi pracować z zegarem nawet 3,0 GHz. Ponadto układ ten zapewnia obsługę sieci 5G i WiFi 6, a do jego produkcji wykorzystywany jest 6-nm proces technologiczny.

Zastosowanie takiego procesora z pewnością sprawi, że nadchodzącym OnePlus Nord 2 5G zainteresuje się wiele osób. Warto tu jednak zauważyć, że jest to pierwszy smartfon marki, który zostanie wyposażony w układ MediaTeka, a nie Qualcomm Snapdragon.

(źródło: 91Mobiles)

Spodziewaliśmy się, że zbliża się premiera OnePlus Nord 2 5G, ale teraz w końcu wiemy, kiedy smartfon oficjalnie zadebiutuje – 22 lipca 2021 roku. Zapowiedział to sam producent i przy okazji poinformował, że zaplanowana jest równoczesna prezentacja w Indiach i Europie, zatem mamy potwierdzenie, że nowy członek serii Nord trafi do sprzedaży także na Starym Kontynencie.

Specyfikacja OnePlus Nord 2 5G

Specyfikacja OnePlus Nord 2 5G wyciekła do sieci już miesiąc temu, dlatego doskonale wiemy, co zaoferuje ten model (oprócz wspomnianego już procesora MediaTek Dimensity 1200). Na jego pokładzie znajdą się m.in. 6,43-calowy ekran AMOLED z ekranowym czytnikiem linii papilarnych i funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz oraz od 8 GB do 12 GB RAM i od 128 GB do 256 GB pamięci wbudowanej.

Specyfikacja OnePlus Nord 2 5G jest już znana (źródło: 91Mobiles)

Ponadto specyfikacja OnePlus Nord 2 5G obejmować będzie aparat o rozdzielczości 32 Mpix na przodzie i trio 50 Mpix + 8 Mpix z obiektywem ultraszerokątnym + 2 Mpix do zdjęć makro na tyle, a także akumulator o pojemności 4500 mAh (ładowanie przez port USB-C). Smartfon ma mieć wymiary 160×73,8×8,1 mm.