Operatorzy bardzo chętnie przyjmują klientów z innych sieci. Wydają się oni wyjątkowo „cenni”, ponieważ mogą liczyć na specjalne traktowanie i oferty. Osoby, które przeniosą numer do Play, będą mogły skorzystać z przygotowanej dla nich, ekskluzywnej propozycji „all inclusive”.

Z najnowszego raportu UKE wynika, że w drugim kwartale 2021 roku do sieci Play przeniesiono 61214 numerów, czyli mniej niż do Orange (75384) i Plusa (64262), ale więcej niż do T-Mobile (60376). Mimo to operator zakończył ten okres z najgorszym wynikiem, bowiem stracił (netto) 41594 numery. Taki stan rzeczy utrzymuje się od dawna – można powiedzieć, że to swego rodzaju „tradycja”. Być może najnowsza promocja dla osób, które przeniosą numer z innej sieci, nieco poprawi wyniki, ponieważ może być dla nich atrakcyjna.

Reklama

Przenieś numer do Play i skorzystaj z ekskluzywnej oferty

Osoby, które w trakcie promocji przeniosą do Play numer od innego operatora, będą mogły liczyć na wyjątkową ofertę, niedostępną dla innych klientów. Po pierwsze, dostaną rabat w wysokości 15 złotych miesięcznie na abonament, dzięki czemu zamiast 65 złotych zapłacą co miesiąc 50 złotych. Jest to kwota po rabatach (łącznie 10 złotych za zgody marketingowe i profilowanie oraz e-fakturę i terminowe płatności).

W abonamencie otrzymają pakiet 8 GB internetu (trzeba tu jednak zaznaczyć, że oferta ta nie daje dostępu do sieci 5G) oraz nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, a także TIDAL na 3 miesiące. Ponadto klient może dobrać do abonamentu smartfon już od złotówki na start. Play proponuje budżetowe modele Redmi 9, Motorola Moto G10 oraz Samsung Galaxy A12.

W tym miejscu warto przypomnieć, że regularna oferta dla przenoszących numer do Play zaczyna się od abonamentu SOLO S za 35 złotych miesięcznie z pakietem 3 GB internetu. Taryfa SOLO+ z paczką 8 GB kosztuje standardowo 45 złotych, ale trzeba do tego doliczyć jeszcze ratę za smartfon. Dopiero droższe, SOLO M za 55 złotych miesięcznie, SOLO L za 75 złotych miesięcznie i SOLO HOMEBOX za 85 złotych miesięcznie zapewniają znacznie większe paczki danych (odpowiednio: 40 GB, 140 GB i 150 GB) oraz możliwość korzystania z sieci 5G.