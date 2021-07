Nowa oferta na internet mobilny 5G w sieci Plus – jest taniej

W minioną środę Polkomtel zaanonsował nową ofertę abonamentową w sieci Plush, natomiast teraz poinformował o zmianach w taryfach internetu mobilnego w portfolio marki Plus. Klienci powinni pozytywnie ocenić wprowadzone zmiany, ponieważ wyglądają one korzystnie.

Nowa oferta na internet mobilny 5G w sieci Plus (cennik)

Nowa oferta zacznie obowiązywać już od najbliższego poniedziałku, 19 lipca 2021 roku. Pojawi się w niej nowy, tańszy pakiet, dający dostęp do technologii 5G, który będzie kosztował 75 złotych miesięcznie. W jego ramach klient otrzyma pakiet 250 GB. Jednocześnie operator pozostawia dwa, które są już dostępne od jakiegoś czasu – 500 GB za 100 złotych miesięcznie i 1000 GB za 200 złotych miesięcznie.

Podobnie trzy taryfy mają od teraz do wyboru również klienci firmowi (z segmentu SOHO). W ich przypadku obowiązuje jednak inny cennik i na dodatek dostają większe pakiety – 300 GB za 92,25 złotych brutto, 600 GB za 123 złote brutto i 1200 GB za 246 złotych brutto.

Polkomtel podaje, że po wykorzystaniu całego zakontraktowanego pakietu w danym miesiącu włączy się lejek i prędkość transmisji danych będzie ograniczana do 1 Mbit/s.

Nowa oferta internetu mobilnego w Plusie (cennik)

Jednocześnie Polkomtel wprowadza znaczące zmiany w ofertach internetu mobilnego, który nie daje dostępu do sieci piątej generacji. Nowa oferta również zacznie obowiązywać od najbliższego poniedziałku, 19 lipca 2021 roku.

Za 30 złotych miesięcznie klient otrzyma pakiet 30 GB internetu, natomiast za 40 złotych już 90 GB co miesiąc. Ponadto może też wybrać ofertę za 50 złotych miesięcznie z pakietem 120 GB. Warto dodać, że w dwóch ostatnich taryfach jest to dwa razy więcej niż do tej pory.

Ponadto po wykorzystaniu dostępnego transferu prędkość transmisji danych zostanie ograniczona do 1 Mbit/s, ale klient dalej będzie mógł korzystać z dostępu do sieci (nie dotyczy oferty za 30 złotych miesięcznie).

Podobnie wygląda oferta dla SOHO. Klienci z tego segmentu mogą wybrać pakiet 30 GB za 36,90 złotych brutto, 100 GB za 49,20 złotych brutto lub 140 GB za 61,50 złotych brutto.

Na koniec trzeba jednak wspomnieć, że ww. ceny uwzględniają rabat w wysokości 10 złotych za e-fakturę. Klienci, którzy posiadają przynajmniej jedną usługę w sieci Plus lub Cyfrowy Polsat, otrzymają 10 złotych zniżki w ramach programu smartDOM lub nawet 25 złotych, jeżeli mają abonament głosowy w Plusie z opłatą minimum 49,90 złotych.