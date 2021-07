Często jest tak, że po zakupie nowego smartfona stary ląduje w szufladzie. Nie każdy bowiem go sprzedaje lub przekazuje innej osobie, nawet jeśli cały czas jego działanie pozostaje na satysfakcjonującym poziomie. Startująca dziś akcja T-Mobile może zmienić tę powszechną praktykę.

Najczęściej klienci wymieniają smartfon na nowy co dwa lata, gdyż zwykle na taki okres wiążą się umową abonamentową z operatorem. Kiedy zbliża się jej koniec, przedłużają ją wraz z nowym urządzeniem. Co zrobić z dotychczas używanym? Można je sprzedać lub wykorzystać w inny sposób, lecz wciąż najczęściej po prostu jest ono odkładane do szuflady.

Reklama

Przynieś stary smartfon do T-Mobile, a dostaniesz zniżkę na nowy

Wcale nie musi to jednak tak wyglądać. Dziś T-Mobile rusza z akcją „Odkup telefonu”, dzięki której stary smartfon może dostać drugie życie lub przyczynić się do redukcji wykorzystania cennych surowców naturalnych, których coraz częściej brakuje lub przy ich wydobyciu stosowane są niehumanitarne praktyki.

Klienci, którzy zdecydują się przynieść swój stary smartfon do salonu T-Mobile, otrzymają rabat na nowy model. Może on wynieść nawet 2899 złotych, zatem oferta ta jest naprawdę kusząca (i opłacalna). Są jednak określone warunki, które trzeba spełnić, aby skorzystać z akcji „Odkup telefonu”.

źródło: Biuro prasowe T-Mobile Polska

Smartfon musi być sprawny i łączyć się z internetem, lecz może nosić ślady użytkowania. Co ważne, klient nie musi mieć pudełka do niego oraz akcesoriów, w tym ładowarki. Pracownik operatora w ciągu kilku minut dokona wyceny, a jeżeli zdecydujecie się oddać urządzenie w rozliczeniu, zostanie ono odnowione i ponownie trafi do sprzedaży lub – jeśli nie spełni wymaganych kryteriów – T-Mobile przekaże je do recyklingu, dzięki czemu komponenty ze sprzętu zostaną wykorzystane przy produkcji nowych modeli.

Lista urządzeń odkupowanych w ramach oferty Odkup Telefonu (PDF)

Przy okazji warto przypomnieć, że już blisko rok temu T-Mobile wprowadziło do sprzedaży odnowione iPhone’y. Klienci mają do wyboru kilka modeli w atrakcyjnych cenach, które mogą kupić na raty wraz z abonamentem.