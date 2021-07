I cyk, 120 złotych w kieszeni. Odbierz prezent od Orange: Video Pass na pół roku

W Orange nastąpiła niespodziewana kumulacja prezentów. Do odebrania mamy usługę Video Pass na 6 miesięcy. Nie tracimy nic nawet wtedy, gdy mamy ją już aktywną!

Orange sypie prezentami jak z rękawa

W każdą środę abonenci Orange mogą odebrać w aplikacji Mój Orange prezent. Często są to paczki darmowego internetu, pozwalające zaoszczędzić nieco nasz podstawowy pakiet danych w opłacanej przez nas opcji abonamentowej. Innym razem są to kilkumiesięczne subskrypcje płatnych usług, udostępniane za darmo. Tak się złożyło, że tym razem Orange udostępnia i to, i to. W pewnym sensie.

Reklama

Kolejna środa z #MójOrange. Tym razem w aplikacji, jako niespodziankę znajdziecie #VideoPass na 6 miesięcy za darmo. Warto skorzystać. pic.twitter.com/eY18WkVg6Z — Wojtek Jabczyński (@RzecznikOrange) July 14, 2021

Otóż otwierając aplikację Mój Orange, w sekcji „Dla Ciebie” powinniśmy mieć możliwość odebrania bezpłatnego prezentu na ten tydzień. Domyślnie jest nim 6-miesięczna subskrypcja usługi Video Pass. Umożliwia ona oglądanie produkcji m.in. z HBO GO, Netflix, YouTube, VOD.PL, Player, Canal+, TVP Sport, CDA Premium, Ipla, Orange TV Go, bez ponoszenia dodatkowych kosztów za przesył danych. Nasz pakiet internetowy nie będzie uszczuplany przez streamowane treści. Ponieważ zwykle subskrypcja Video Pass kosztuje 20 złotych miesięcznie, łatwo przeliczyć, że w tym wypadku abonent może zaoszczędzić aż 120 złotych. Kiedy półroczny okres się zakończy, będziemy mogli zdecydować, czy chcemy płacić za usługę, czy też nie. Orange przypomni nam, kiedy termin decyzji będzie się zbliżać, by nie narażać nas na niespodziewane wydatki.

JEDNAKŻE. Jeśli klient ma już włączoną usługę Video Pass (jak ja – w ramach prezentu z kwietnia), to w aplikacji Mój Orange nie dostanie dodatkowych miesięcy Video Passa, a znajdzie w niej bezpłatny pakiet 5 GB. Co prawda nie jest to już tak spektakularna promocja, ale wciąż miło jest „przytulić” dodatkowe gigabajty, bez żadnych zobowiązań.

Sam pakiet 5 GB można wykorzystać do końca bieżącego cyklu rozliczeniowego. Miejcie to na uwadze, jeśli chcecie optymalnie wykorzystać ten prezent. Będzie można go odebrać aż do przyszłego wtorku. W środę, jak zawsze, w aplikacji Pomarańczowych pojawi się kolejna oferta.