Ten nowy procesor Exynos znajdzie się na pokładzie Galaxy Watch 4

Trochę zabawnie czekać prawie miesiąc na premierę urządzenia, o którym już wszystko wiadomo. Galaxy Watch 4 zadebiutuje dopiero 11 sierpnia 2021 roku, ale właśnie pojawiły się informacje na temat kluczowego podzespołu, który znajdzie się na jego pokładzie.

Premiera Galaxy Watch 4 (Classic) dopiero za miesiąc, a my wiemy już (niemal) wszystko

Już od pewnego czasu wiemy, że kolejna generacja smartwatchy Samsunga będzie dostępna w dwóch wersjach: podstawowej, którą można uznać za następcę Galaxy Watch Active 2, a także z dopiskiem „Classic” z obrotowym pierścieniem, podobnym do tego w Galaxy Watch 3.

Nic nie jest w stanie zatrzymać fali nieoficjalnych doniesień na temat Galaxy Watch 4, która zalewa internet. Tama pękła i zapowiada się na to, że oficjalna prezentacja będzie tylko czystą formalnością. Mimo że pozostaje do niej (niespełna) miesiąc, wiemy już wszystko, co może najbardziej interesować klientów.

Ten procesor Exynos znajdzie się na pokładzie Galaxy Watch 4 (Classic)

Teraz do listy znanych faktów możemy dopisać procesor, jaki znajdzie się na pokładzie nadchodzących smartwatchy Samsunga. Seria Galaxy Watch 4 zostanie wyposażona w całkowicie nowy układ Exynos W920, który będzie „radykalnie” się różnić od swoich poprzedników.

Użytkownicy z pewnością odczują różnicę, ponieważ przez długi czas do smartwatchy Samsunga trafiał ten sam procesor – Exynos 9110 znalazł się na pokładach Galaxy Watch, Galaxy Watch 3, Galaxy Watch Active i Galaxy Watch Active 2.

źródło: 91mobiles

Według informacji, przekazywanych przez serwis SamMobile, CPU w procesorze Exynos W920 będzie mogło pochwalić się 1,25x szybszym czasem przetwarzania w porównaniu do układu Exynos 9110, a także aż o 8,8x płynniejszą wydajnością grafiki. Do tego zostanie on sparowany z 1,5 GB RAM, podczas gdy Galaxy Watch 3 ma 1 GB RAM.

Zastosowanie nowego procesora prawdopodobnie wiąże się z zamiarem zainstalowania na nadchodzących smartwatchach systemu Wear zamiast Tizen, który zapewni użytkownikom dostęp do bogatszego zestawu funkcji i aplikacji. Urządzenia potrzebują zatem większego zapasu mocy, aby korzystanie z nich było przyjemne i wygodne. Jak to jednak przełoży się na czas pracy – zobaczymy w praktyce.