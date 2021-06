Chcecie zobaczyć nowy smartwatch Galaxy Watch 4 w pełnej krasie? No to patrzcie!

Coraz więcej wskazuje na to, że Samsung Galaxy Watch 4 zostanie zaprezentowany nie dopiero w sierpniu, a już w najbliższy poniedziałek, 28 czerwca 2021 roku. Do sieci wyciekły bowiem jego grafiki, co jasno wskazuje, ze smartwatch jest gotowy do oficjalnej premiery.

Być może pamiętacie, że niedawno w sieci pojawiły się pierwsze rendery Galaxy Watch 4 Active. Najnowsze informacje sugerują jednak, że w rzeczywistości mógł to być Samsung Galaxy Watch 4. Co zatem z modelem z dopiskiem „Active”? Cóż, szczerze mówiąc – trudno powiedzieć. Albo Samsung ukrywa go w ścisłej tajemnicy, albo po prostu zaprezentuje go później, być może dopiero w sierpniu, wraz ze składanymi Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Flip 3. Ewentualnie jest też trzecia opcja: firma może całkowicie wygasić tę serię. Karty leżą na stole.

Oto Samsung Galaxy Watch 4 w całej okazałości! Widać wszystko

Wydaje się natomiast niemal pewne, że Samsung Galaxy Watch 4 zostanie zaprezentowany już w najbliższy poniedziałek, 28 czerwca 2021 roku, przy okazji targów MWC 2021 w Barcelonie. W sieci pojawiły się bowiem jego (wyglądające na przygotowane przez samego producenta) grafiki, co mocno sugeruje, że Koreańczycy nie będą zwlekać z jego prezentacją.



Zapowiada się na to, że Samsung Galaxy Watch 4 będzie dostępny w czterech wersjach kolorystycznych (czarnej, ciemnozielonej, srebrnej oraz różowo-złotej) i do każdej użytkownicy będą mogli dobrać pasek w wybranym przez siebie kolorze. Wskazuje na to zastrzeżony przed kilkoma dniami znak towarowy, który sugeruje, że Samsung przygotowuje usługę, pozwalającą klientom spersonalizować wygląd smartwatcha.

Według najnowszych informacji, Samsung Galaxy Watch 4 będzie dostępny w dwóch wersjach, 40 mm i 44 mm, a do tego zaoferuje odporną na napór wody o ciśnieniu 5 ATM obudowę, która dodatkowo pochwali się certyfikatem MIL-STD 810G oraz szkłem Gorilla Glass DX+ na górze.







We wnętrzu znajdzie się z kolei m.in. moduł GPS i niewykluczone, że też nowy system Wear, stworzony wspólnie przez Google i Samsunga, który czerpie z doświadczenia Koreańczyków przy Tizenie. Ponadto można jeszcze oczekiwać pulsometru, pulsoksymetru i prawdopodobnie również funkcji wykonywania EKG. Do tego mówi się także o możliwości pomiaru składu ciała, w tym ustalenia proporcji tkanki tłuszczowej do mięśni.