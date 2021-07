Oto „klasyczny” Samsung Galaxy Watch 4 z obracanym pierścieniem wokół ekranu. Oficjalna premiera już wkrótce

Samsung ma problem. Do sieci wyciekają wysokiej jakości grafiki, przedstawiające kolejne urządzenia, których premiera dopiero przed nami. Teraz przyszedł czas na smartwatch Samsung Galaxy Watch 4 Classic. Jak Wam się podoba?

Albo to „kontrolowane przecieki”, albo Samsung ma poważny problem z utrzymaniem dyscypliny swoich pracowników i partnerów, ponieważ w ostatnim czasie dowiedzieliśmy się już, jak będą wyglądać smartwatch Samsung Galaxy Watch 4 oraz smartfony Samsung Galaxy Z Flip 3 i Samsung Galaxy Z Fold 3. Teraz do tej listy dopisujemy Galaxy Watch 4 Classic.

Reklama

Oto Samsung Galaxy Watch 4 Classic

Zapowiada się na to, że nowy smartwatch Samsunga będzie dostępny w przynajmniej dwóch wersjach, w tym z dopiskiem „Classic”. Nie jest to nic nowego w branży wearables – wystarczy przypomnieć chociażby nowego Huawei Watch 3 z HarmonyOS.

Jak już zostało wspomniane, niedawno do sieci wyciekły rendery Galaxy Watch 4, który może stanowić następcę Galaxy Watch Active 2, ponieważ – podobnie jak on – zostanie pozbawiony fizycznego pierścienia dookoła ekranu (prawdopodobnie zastąpi go cyfrowy odpowiednik).



źródło: Android Headlines

Wielu użytkowników jest jednak przywiązanych do fizycznego pierścienia wokół wyświetlacza i wygląda na to, że takowy zaoferuje właśnie Samsung Galaxy Watch 4 Classic. Na renderach, które wyciekły do sieci, widać go wyraźnie i ogólnie model ten mocno przypomina klasyczne zegarki – jest mniej „sportowy” niż Galaxy Watch 4.

Co ciekawe, Samsung Galaxy Watch 4 Classic będzie dostępny w aż trzech (!) rozmiarach: 42 mm, 44 mm i 46 mm. Dzięki temu na jego zakup powinno zdecydować się więcej klientów, ponieważ żaden inny producent nie daje tak dużego wyboru wersji jednego modelu.

Ponadto Samsung Galaxy Watch 4 Classic dostępny będzie w trzech wariantach kolorystycznych: białym, jasnoszarym i czarnym. W zależności od wersji, korpus smartwatcha ma być wykonany z aluminium lub stali nierdzewnej, co oznacza aż sześć możliwych konfiguracji.

Oprócz tego mówi się też, że górna część smartwatcha Samsung Galaxy Watch 4 Classic zostanie pokryta szkłem Corning Gorilla Glass DX lub DX+, a do tego obudowa będzie wodoszczelna (do 5 ATM) i pochwali się certyfikatem MIL-STD-810G. No i całość oczywiście ma działać pod kontrolą nowego systemu Wear.

Samsung zapowiedział, że Samsung Galaxy Watch 4 Classic zadebiutuje jeszcze latem 2021 roku, ale dokładna data premiery wciąż nie jest znana.