Jest termin premiery serii Galaxy S22! Wersja Ultra będzie miała wypasiony aparat

Za mniej niż miesiąc Samsung zaprezentuje potężną dawkę nowych urządzeń z różnych segmentów rynku. Wiele osób wypatruje jednak premiery serii Samsung Galaxy S22. Mimo że pozostaje do niej wiele czasu, w sieci pojawiły się informacje na temat jej terminu.

Już 11 sierpnia 2021 roku Samsung zaprezentuje światu trzy nowe smartfony, w tym jeden składany (Galaxy S21 FE, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3), dwa smartwatche (Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 4 Classic) oraz słuchawki prawdziwie bezprzewodowe Galaxy Buds 2. Będą one najważniejszymi produktami drugiej połowy 2021 roku, ale ustąpią miejsca serii Samsung Galaxy S22, która zadebiutuje na początku przyszłego roku.

Reklama

Kiedy zadebiutuje Samsung Galaxy S22?

Według najnowszych doniesień prosto z Korei Południowej, Samsung ponownie zaprezentuje swoje flagowe smartfony wcześniej, bo podobno już w styczniu 2022 roku. Dokładna data nie jest jeszcze znana – niewykluczone, że nie została ustalona przez samego producenta, ale wygląda na to, że planuje ją właśnie na pierwszy miesiąc przyszłego roku. Dla przypomnienia, seria Samsung Galaxy S21 zadebiutowała 14 stycznia br.

To jednak nie wszystko, o czym wspominają najnowsze doniesienia. Według nich, topowy Samsung Galaxy S22 Ultra zostanie wyposażony w pięcioszoczewkowy aparat z matrycą o rozdzielczości 200 Mpix. Co więcej, przy jego dopracowywaniu ma pomagać Olympus. O potencjalnym partnerstwie obu firm mówiło się już w kwietniu – wygląda na to, że stronom udało się dojść do porozumienia i połączą swoje siły, aby wznieść mobilną fotografię na jeszcze wyższy poziom. Tym samym Samsung dołączyłby do innych, którzy już takie współprace mają na swoim koncie (m.in. Nokia i Vivo z ZEISS oraz Huawei i Sharp z Leica).

Co ciekawe, zaledwie przed kilkoma dniami pojawiły się doniesienia, że Samsung Galaxy S22 Ultra nie zostanie wyposażony w sensor o rozdzielczości 200 Mpix. Niewykluczone, że na stole wciąż leżą dwie opcje, bowiem Samsung ma jeszcze trochę czasu, aby podjąć ostateczną decyzję.

Jednocześnie mówi się też, że Samsung Galaxy S22 Ultra, podobnie jak Samsung Galaxy S21 Ultra, będzie obsługiwać rysik S Pen. Wydaje się to prawdopodobne, chociaż podobno rozwiązanie to nie przyjęło się wśród klientów na taką skalę, jakiej oczekiwał producent. Mimo to najwyraźniej zamierza kontynuować strategię „przenoszenia doświadczenia” z serii Galaxy Note do innych linii smartfonów.