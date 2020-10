Microsoft podał listę gier na premierę Xbox Series S|X, które w pełni wykorzystają moc nowych konsol. Jest ich ponad 30!

Do premiery nowych Xboksów zostało już mniej niż miesiąc! O konsolach Microsoftu wiemy już niemal wszystko, ale firma nadal wyciąga kolejne asy z rękawa. Dosłownie wczoraj Microsoft pochwalił się dość obszerną listą gier, które w dniu premiery Xbox Series S i Xbox Seires X będą wykorzystywały pełną moc nowych konsol. Oto ona.

Jedną z największych zalet Xboksa Series S i X ma być ogromna biblioteka gier na start. Największa w historii Xboksa, jeśli nawet i nie w historii konsol stacjonarnych w ogóle! Jest to spowodowane tym, że nowe Xboksy z rodziny Series będą kompatybilne ze wszystkimi wcześniejszymi generacjami konsol Microsoftu – co naprawdę robi wrażenie.

Nie macie się o co martwić — na najpotężniejszej konsoli w historii będzie w co grać na premierę.

Nie oznacza to jednak, że wszystkie tytuły wykorzystają w pełni wydajne podzespoły nowych konsol – choć gry mają być automatycznie upiększane przez nowe Xboksy. Jeśli więc chcecie sprawdzić, na co stać Xboksa Series X i S, to warto będzie zagrać na premierę w jedną z poniżej wymienionych gier.

Warto też zwrócić uwagę na to, że aż osiem z wymienionych poniżej produkcji będzie dostępnych od razu w ramach abonamentu Xbox Game Pass bez żadnych dodatkowych kosztów – w tym premierowe Gears Tactics, jak i fenomenalne Gears 5. W to ostatnie będziecie mogli zagrać w nawet 120 klatkach na sekundę!

Pełna lista gier wykorzystujących pełną moc Xbox Series S|X na premierę:

Assassin’s Creed Valhalla (Smart Delivery)

Borderlands 3 (Smart Delivery)

Bright Memory 1.0

Cuisine Royale (Smart Delivery)

Dead by Daylight (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Devil May Cry 5: Special Edition

DIRT 5 (Smart Delivery)

Enlisted

Evergate

The Falconeer (Smart Delivery)

Fortnite

Forza Horizon 4 (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Gears 5 (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Gears Tactics (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Grounded (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

King Oddball (Smart Delivery)

Maneater (Smart Delivery)

Manifold Garden (Smart Delivery)

NBA 2K21

Observer: System Redux

Ori and the Will of the Wisps (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Planet Coaster (Smart Delivery)

Sea of Thieves (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Tetris Effect: Connected (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

The Touryst (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

War Thunder (Smart Delivery)

Warhammer: Chaosbane Slayer Edition

Watch Dogs: Legion (Smart Delivery)

WRC 9 FIA World Rally Championship (Smart Delivery)

Yakuza: Like a Dragon (Smart Delivery)

Yes, Your Grace (Smart Delivery)

Jak więc widać lista jest całkiem pokaźna i warto zauważyć, że większość wymienionych tu tytułów, będzie oferowała funkcję Smart Delivery, czyli bezpłatną aktualizację gry z wersji Xbox One do rozszerzonej wersji na Xbox Series S|X.

Co wcale nie jest standardem, bo na przykład, jeśli będziemy chcieli zagrać w Spider-Mana w wyższej jakości na PS5, to niestety będziemy musieli kupić tę grę jeszcze raz – wersja z PlayStation 4 nie będzie oferować bezpłatnej aktualizacji do nowszej wersji na nowej generacji Sony. Szkoda.

A Wy, w którą grę z powyższej listy zagralibyście jako pierwszą?

