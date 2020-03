W Gears 5 na Xbox Series X zagramy w nawet 120 FPS

Gears 5 to moja największa zaległość 2019 roku, którą w najbliższym czasie mam zamiar w końcu nadrobić. Jako ogromny fan tej marki strasznie żałuję, że nie miałem okazji sprawdzić tego tytułu podczas jego premiery. W tym roku będzie jednak dobra okazja, by wrócić do Gears 5 – przy okazji rynkowego debiutu Xbox Series X.

Rozdzielczość 4K i 120 klatek na sekundę do tej pory były raczej domeną komputerów osobistych, lecz dziewiąta generacja konsol może to zmienić. Studio The Coalition podzieliło się ze światem informacjami odnośnie odświeżonej wersji ich ostatniego hitu na Xbox Series X. Na nowej konsoli Microsoftu Gears 5 działać będzie w rozdzielczości 4K, a także ponad 100 FPS podczas rozgrywki, ale twórcy celują w 120 FPS. Jeśli zaś chodzi o przerywniki filmowe, to tu liczyć będziemy mogli na aż 60 klatek na sekundę, dla porównania — na Xboksie One było to zaledwie 30.

Poniżej możecie zobaczyć również pierwszy gameplay z Gears 5 na Xbox Series X:

Oprócz rozdzielczości 4K i zwiększonej liczby klatek na sekundę, wydanie Gears 5 na Xbox Series X charakteryzować się będzie znacznie lepszą oprawą graficzną. Twórcy już teraz obiecują sporo lepszą grafikę niż na ustawieniach ultra na komputerach osobistych — największe wrażenie robi zwiększenie efektów cząsteczkowych o aż 50 procent!

Co ważne, Gears 5 bierze udział w akcji Smart Delivery Microsoftu, dzięki czemu posiadacze wersji Gears 5 na PC lub Xbox One, nie będą musieli drugi raz płacić za tą samą grę — wersję na Xbox Series X dostaną całkowicie bezpłatnie. Przypomnę przy okazji, że Gears 5 znajduję się w abonamencie Xbox Game Pass.

Graliście w Gears 5 na Xbox One lub PC?

Źródło: gamespot.com

