25% taniej w PS Plus – Black Friday już ruszył!

Masz konsolę PlayStation, ale bez aktywnego abonamentu lub chcesz przedłużyć aktualny? Sprawdź najnowszą promocję firmy Sony, ponieważ ta szybciej rozpoczęła Black Friday i oferuje 25 procent zniżki na PS Plus!

Czym jest PS Plus?

PS Plus to odpowiednik Sony na Xbox Game Pass Microsoftu. Posiadanie usługi jest wymagane, żeby grać w płatne gry online na konsolach PlayStation, a przy okazji zapewnia także szereg tytułów za darmo i oferuje dodatkowo zniżki na gry. Możliwości, jakie oferuje ta usługa są spore, ale trudno nie odnieść wrażenia, że jeszcze nie dorównuje Xbox Game Pass.

W każdym z abonamentów (istnieją trzy wersje), dostępne są rzeczy, które wspomniałem wyżej, ale w extra znajdziesz dodatkowo, za darmo, katalog „klasycznych gier” oraz dostęp do Ubisoft+ Classic (swoją drogą, Ubisoft ma wiele dobrych promocji na gry i usługi, więc zachęcam do sprawdzenia podlinkowanego artykułu). W wersji premium, czyli tej najdroższej, dojdą do tego jeszcze wersje próbne gier i transmisja strumieniowa w chmurze.

25 procent zniżki na Black Friday

Sony postanowiło wcześniej rozpocząć Black Friday i przygotowało prawdziwą gratkę dla posiadaczy konsoli PlayStation. Nowi i aktywni użytkownicy mogą zakupić subskrypcję PlayStation Plus, na każdym z trzech poziomów, z 25-procentową zniżką. Warunek jest taki, że trzeba wybrać opcję na 12 miesięcy.

Jak się klarują ceny pakietów, gdybyśmy chcieli płacić za każdy miesiąc osobno?

Essential: 37 złotych,

Extra: 58 złotych,

Premium: 70 złotych.

Trzeba więc przyznać, że w standardowej cenie opcja Premium jest dość droga. Xbox Game Pass wychodzi taniej i oferuje więcej, dlatego pewnie też Sony wyszło ze świetnym pomysłem – oferuje nam 25 procent zniżki na zakup pakietu na 12 miesięcy.

W takim wypadku ceny, za całość, klarują się w ten sposób:

Essential: 180 złotych (było 240 złotych),

Extra: 300 złotych (było 400 złotych),

Premium: 360 złotych (było 480 złotych).

Kupując na promocji nową FIFA 23 załapiesz się jeszcze na dodatek mundialowy

FIFA 23 za 209 złotych, a Spider-Man za 129 złotych?

To jednak nie koniec dobroci, jakie przygotowało dla nas Sony. Firma postanowiła odpalić zacne promocje na gry. W ten sposób można wyłapać kilka świeżych tytułów w naprawdę przystępnej cenie.

A są to, między innymi:

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales w wersji na PS4 & PS5: 129.5 zł zamiast 259 zł – 50% zniżki,

FIFA 23 w wersji na PS4: 179,4 zł zamiast 299 zł – 40% zniżki,

FIFA 23 w wersji na PS5: 209,94 zł zamiast 349,9 zł – 40% zniżki,

NBA 2K23 w wersji na PS5: 169,5 zł zamiast 339 zł – 50% zniżki,

Rycerze Gotham w wersji na PS5: 191,4 zł zamiast 319 zł – 40% zniżki,

Gran Turismo 7 w wersji na PS5: 210,18 zł zamiast 339 zł – 38% zniżki,

Horizon Forbidden West w wersji na PS5: 210,18 zł zamiast 339 zł – 38% zniżki.

Jeżeli bym nie posiadał swojego egzemplarza FIFA 23, na pewno bym się teraz skusił.