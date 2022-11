Dwie świeże gry w listopadowym Xbox Game Pass

Poznaliśmy dwie nowe gry, które na początku listopada trafią do Xbox Game Pass. Tym razem Microsoft mocno się postarał, gdyż padło na świetne tytuły – Return to Monkey Island oraz Vampire Survivors!

Return to Monkey Island w Xbox Game Pass

Return to Monkey Island trafi do Xbox Game Pass i jest to świetna wiadomość dla wszystkich osób, które posiadają abonament od Microsoftu. Niech Was pozory nie zmylą – pomimo tego, że grafika nie zapiera tchu w piersi, to jest to świeży tytuł, a nie „odgrzewany kotlet”. Tytuł bezpośrednio nawiązuje do The Secret of Monkey Island i Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge.

Return to Monkey Island to klasyczny point’n’click, gdzie musimy rozwiązywać łamigłówki oraz przemierzać kolejne wyspy. To świetny tytuł dla każdej osoby chcącej zrelaksować się po trudnym dniu lub po prostu gracza mającego ochotę na coś innego niż tytuły AAA. Produkcja trafi do abonamentu już 8 listopada.

Vampire Survivors także trafi do abonamentu

Kolejną grą, która w najbliższym miesiącu trafi do abonamentu Microsoftu będzie Vampire Survivors. Jest to tytuł wydany rok temu, ale przez ten okres cały czas był regularnie rozwijany. Sama rozgrywka jest dość prosta – mamy za zadanie wyeliminować hordy przeciwników i przetrwać do świtu. Za pokonanie rywali dostajemy złoto, które możemy wymienić na przedmioty.

Gameplay jest na prawdę minimalistyczny, a rozgrywka dość prosta, ale to wcale nie oznacza, że produkcja poncle nie może nam przynieść świetnej zabawy przez dobrych kilka godzin. Szczególnie że bawiąc się w tej grze wcale nie musimy być przyspawani do komputera oraz klawiatury i myszki. Gra obsługuje także pady, a bawić się można również na dotykowych ekranach!

Vampire Survivors (źródło: Steam)

Microsoft w listopadzie postarał się także o dwa inne tytuły, a jeden z nich jest hegemonem w swoim segmencie. Już 8 listopada do Game Passa trafi Football Manager 2023, czyli najnowsza odsłona niesamowicie popularnego menedżera klubu piłkarskiego, gdzie sterujemy rozwojem swojej drużyny i odpowiadamy za wszystkie decyzje biznesowe. Produkcja ma wielu fanów, ale zdecydowanie nie jest niczym świeżym i odkrywczym, a bardziej rozszerza działanie dobrze już nam znanych mechanizmów.

Od połowy miesiąca gracze będą mogli także pobrać Pentiment Obsidian, które zadebiutuje dopiero 15 listopada. Jest to historyczna gra fabularna z akcją osadzoną w XVI wiecznych Niemczech.

