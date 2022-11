Czy smartfon za 1500 złotych może być uniwersalny?

Akcja partnerska

Moto g72 to odpowiedź marki Motorola na pytanie o to, czy tani smartfon może być zarówno dobry, jak i uniwersalny. Ten średniak ma potencjał, aby zadowolić niewymagających, ale świadomych użytkowników.

Maksymalna uniwersalność kojarzy się przeważnie z segmentem flagowców, a te z kolei, z wysokimi cenami. Bazując jednak na naszej recenzji motoroli moto g72, wydaje się, że jest to rozsądny wybór dla znacznej części użytkowników i do tego nie kosztuje fortuny – dla przypomnienia: 1499 złotych. Czym wyróżnia się ten średniak na tle konkurencji?

Motorola moto g72 pod lupą

Żeby potwierdzić, bądź zaprzeczyć tezie, że jest to telefon uniwersalny, musimy wpierw zrobić kilka założeń. Będą one pomocne przy wyciąganiu ostatecznych wniosków.

Uniwersalny telefon przede wszystkim powinien być wydajny. Rzecz jasna nie musi oferować mocy obliczeniowej gamingowego PC czy pełnoprawnej koparki kryptowalut (swoją drogą, wiedzieliście, że Bitcoinem można zapłacić za frytki?). Skoro mowa o opcji z niższej-średniej półki, chcemy, aby smartfon nie zacinał się podczas korzystania z niego oraz szybko reagował na nasze komendy.

Telefon służy już jednak nie tylko do dzwonienia, ale również szeroko pojętej rozrywki, a co za tym idzie – konsumpcji różnego rodzaju treści. Czy to krótkie filmy na TikToku, czy dłuższe produkcje na YouTube, niemal wszystkie zawierają dźwięk i obraz. Dobrze więc byłoby, aby zaimplementowane głośniki odtwarzały dźwięk w dobrej jakości, a ekran gwarantował ostrość oraz odświeżanie na ponadstandardowym poziomie (czyli wyższym niż 60 Hz).

Kolejnym punktem jest czas działania urządzenia na baterii. Osobiście jestem zdania, że telefon powinien wytrzymać pełny dzień bez ładowania. Ostatnią rzeczą, która jest dość istotna dla sporej części użytkowników (choć niekoniecznie dla mnie), jest jakość zdjęć wykonanych aparatem telefonu. Sprzęt ze średniej półki cenowej powinien przyzwoicie radzić sobie zarówno w warunkach dziennych, jak i nocnych.

Dobrze, skoro odpowiednie punkty zostały ustalone, czas sprawdzić, czy motorola moto g72 jest w stanie im sprostać.

Motorola moto g72 (źródło: Lenovo)

Wydajność średniaka Motorola

Za pracę moto g72 odpowiada ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio G99 i 8 GB pamięci RAM. Taka konfiguracja gwarantuje użytkownikowi solidną wydajność w różnego rodzaju aplikacjach, oferując jeszcze pewien zapas mocy.

Dla osób korzystających z serwisów VOD na swoich smartfonach jest to gwarant płynnego obrazu oraz bezproblemowego odtwarzania treści. Podobnie rzecz ma się z przeglądaniem Internetu. Specyfikacja, jaką oferuje to urządzenie, jest bardziej niż wystarczająca do tego typu zastosowań.

Co z grupą graczy mobilnych, których nienawidzą zarówno konsolowcy, jak i przedstawiciele PC master race ? Procesor MediaTeka całkiem nieźle sprawdzi się w grach bardziej wymagających, ale pod warunkiem, że nie podkręcimy ustawień graficznych do maksymalnego poziomu. Te mniej zasobożerne produkcje będą chodzić płynnie, niezależnie od ustawień.

CoD: Mobile na moto g72 chodzi płynnie na średnich detalach (fot. Mateusz Chronowski)

Dźwięk i ekran zaimplementowany w moto g72

Przez wzgląd na fakt konsumowania przez użytkowników treści na ekranach smartfonów, urządzenia powinny mieć dobre odwzorowanie barw i dźwięków. Czyli wrażenia audiowizualne powinny stać na co najmniej dobrym poziomie. Tutaj Motka lśni.

Ekran jest najprawdopodobniej jednym z najlepszych, jakie możemy dostać w półce cenowej do 1500 złotych. Mowa bowiem o panelu pOLED, wspierającym HDR10+ oraz oferującym odświeżanie na poziomie 120 Hz i rozdzielczość 2400×1080 pikseli.

Skoro ekran jest tak dobry, dźwięk musi być o wiele gorszy – tak by podpowiadała logika, biorąc pod uwagę fakt, że cały czas mowa o średniaku, a nie modelu flagowym. Jednak i tutaj moto g72 miło nas zaskakuje, bowiem znajdziemy w niej głośniki stereo, w dodatku z technologią Dolby Atmos.

To oznacza, że możemy cieszyć się dźwiękiem wysokiej jakości i odpowiedniej głośności. Warto dodać, że dzięki możliwościom oprogramowania, użytkownik może dostosować tryb do aktualnie odtwarzanego rodzaju audio – niezależnie, od tego, czy mowa o muzyce, dźwięku z gry, czy też filmach.

Może chociaż bateria jest słaba…?

Kolejne pudło. Akumulator ma pojemność 5000 mAh. Przekłada się to, jak wykazały testy Mariusza, na spokojny dzień pracy z daleka od ładowarki.

Na kompromisy producent poszedł w kwestii szybkości ładowania. Smartfon wspiera ładowanie 30 W. Co prawda jest ono w trybie TurboPower, ale to wciąż około 1,5 godziny, zanim urządzenie będzie w pełni naładowane. Jeśli gdzieś producent poszukał oszczędności, to chyba właśnie tutaj.

Z jednej strony szkoda, że nie ma szybszego ładowania, z drugiej – jeśli te cięcia gdzieś miały się pojawić, to może dobrze, że w tym aspekcie. W końcu mniej wymagający użytkownicy nie wymagają od telefonu, by ładował się w pół godziny – to nie flagowiec.

(fot. Mateusz Chronowski)

Aparat w moto g72

Producent w swoim telefonie zdecydował się na zaimplementowanie całego zestawu aparatów, z czego główny może pochwalić się matrycą 108 Mpx. Gwarantuje zaskakująco dobrej jakości zdjęcia w warunkach dziennych, czyli przy dobrym oświetleniu – sam Mariusz był pod wrażeniem.

Uzupełnieniem głównego aparatu jest obiektyw ultraszerokokątny (8 Mpix) oraz makro (2 Mpix). Oferują one nieco słabsze możliwości, ale – patrząc na półkę cenową, z której pochodzi omawiany smartfon – są to raczej drobne niedogodności dla potencjalnych klientów.

Podsumowanie i wnioski

Bazując na wszelkich punktach, które poruszyliśmy, mogę z przekonaniem stwierdzić, że smartfon motorola moto g72 jest godny polecenia każdemu mniej wymagającemu, aczkolwiek mimo wszystko świadomemu odbiorcy. Oferuje bardzo dobre wrażenia audiowizualne, pojemną baterię, dobrą wydajność oraz niezły aparat.

Motorola (kolejny raz zresztą!) zaoferowała nam uniwersalnego średniaka, którego zakup nie zrujnuje naszego budżetu. Oby więcej takich telefonów.

Materiał powstał przy współpracy z Motorolą